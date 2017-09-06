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    Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (32)

    (обновлено: )29750
    Нужна гарантия, что стороны в Донбассе реально перестанут стрелять, Значит - необходим контингент ООН на линии разграничения, пока будут выполнять политическую часть. Чтобы никто не сорвал мир, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla
    На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркнул, что Владимир Путин подаст резолюцию о введении миротворцев в Совбез ООН.

    "Идея Путина: миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения — после развода войск. С одной стороны, это можно рассматривать как попытку опередить Порошенко, который собрался с подобной инициативой попиарится в ООН. С другой стороны, уж слишком подробно прописана идея с миротворцами со стороны России. Плюс — подготовка резолюции", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Отсюда вывод, добавляет Корнейчук: "что миротворцы ООН на Донбассе — это сценарий, который может быть разыгран США-Россией в рамках "Большой сделки" и "перезапуска" Минских соглашений".

    "План примерно такой. С инициативой выходят США устами Порошенко. Россия подхватывает идею. И на Совбезе ООН голосуют за некую компромиссную резолюцию", – обрисовал ситуацию политолог.

    Он также ответил на вопрос, зачем нужны миротворцы ООН для США и России на линии разграничения?

    "Нужна гарантия, что стороны реально перестанут стрелять. Опыт уже показал: ОБСЕ такой гарантии не дает. Значит — необходим контингент ООН на линии разграничения, пока будут выполнять политическую часть. Чтобы никто не сорвал мир", – уверен аналитик.

    Пост Дмитрия Корнейчука

    В общем, в ближайшее время мы увидим, есть ли договоренность США-России по миротворцам, прогнозирует эксперт.

    "Но ясно одно — случайностей в действиях Путина не бывает. Да и Волкер-Сурков не зря встречались…", – резюмировал Корнейчук.

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