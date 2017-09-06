Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

РИА Новости Украина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркнул, что Владимир Путин подаст резолюцию о введении миротворцев в Совбез ООН.

"Идея Путина: миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения — после развода войск. С одной стороны, это можно рассматривать как попытку опередить Порошенко, который собрался с подобной инициативой попиарится в ООН. С другой стороны, уж слишком подробно прописана идея с миротворцами со стороны России. Плюс — подготовка резолюции", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Отсюда вывод, добавляет Корнейчук: "что миротворцы ООН на Донбассе — это сценарий, который может быть разыгран США-Россией в рамках "Большой сделки" и "перезапуска" Минских соглашений".

"План примерно такой. С инициативой выходят США устами Порошенко. Россия подхватывает идею. И на Совбезе ООН голосуют за некую компромиссную резолюцию", – обрисовал ситуацию политолог.

Он также ответил на вопрос, зачем нужны миротворцы ООН для США и России на линии разграничения?

"Нужна гарантия, что стороны реально перестанут стрелять. Опыт уже показал: ОБСЕ такой гарантии не дает. Значит — необходим контингент ООН на линии разграничения, пока будут выполнять политическую часть. Чтобы никто не сорвал мир", – уверен аналитик.

Пост Дмитрия Корнейчука

В общем, в ближайшее время мы увидим, есть ли договоренность США-России по миротворцам, прогнозирует эксперт.

"Но ясно одно — случайностей в действиях Путина не бывает. Да и Волкер-Сурков не зря встречались…", – резюмировал Корнейчук.