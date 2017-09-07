Чего ждать от послания Порошенко к Раде. Опрос экспертов

РИА Новости Украина

Послание президента Украины Петра Порошенко, с которым он выступит в Верховной Раде в четверг, 7 сентября, может содержать пункты его будущей избирательной кампании. Также президент поднимет вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и поставит перед парламентом задачи по принятию первоочередных реформ, считают эксперты.

Порошенко в четверг выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Это будет уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания, пишут РИА Новости.

"Я думаю, что в какой-то мере это послание уже будет нести элементы избирательной кампании президента. То есть те ключевые тезисы, с которыми он уже пойдет на выборы 2019 года, поскольку сессия парламента, которая будет длиться с сентября по февраль следующего года, в какой-то мере будет рубежной и ключевой, во время которой власть попытается представить все, с чем она собирается идти на выборы. Я ожидаю завтра достаточно важную, программную речь президента с прицелом на 2019 год", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, Порошенко будет говорить о реформах в стране, реинтеграции Донбасса, конституционных изменениях, борьбе с коррупцией, переформатировании правительства.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что "Порошенко отчитается о выдающихся успехах в реформировании страны", а также затронет вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Погребинский

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По его мнению, президент поставит перед депутатами задачу принять пенсионную реформу и отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, что является одними из главных условий продолжения кредитования со стороны МВФ. Также Порошенко будет настаивать на принятии медицинской реформы, заявил Погребинский.