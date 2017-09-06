В Киеве начался сезон протестов: "крысы", "уроды" и "кидалово" от Порошенко

ru.espreso.tv

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Словно по сигналу под зданием Кабинета министров и Верховной Рады выстроились очереди из тех, кто ждал целое лето, чтобы выразить власти свое негодование. Не испугала митингующих всех мастей и резко испортившаяся в Киеве погода — моросивший с утра дождь к обеду превратился в проливной ливень.

Охота и нефть

Символично, что сезон митингов в украинской столице открыла "Ассоциация пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств", которые требовали от власти … возобновить выдачу лицензий на право охотится на копытных животных. Бравые охотники, которые пришли под здание правительства помимо удовлетворения своих первобытных инстинктов потребовали в коллекцию и шкуру министра экологии Остапа Семерака. Хотя, оригинальностью протестующие явно не отличались. Придя под Кабмин в том, в чем привыкли заниматься своим промыслом, в камуфляже и охотничьих сапогах, участники митинга, казалось, забыли о громких лозунгах. Максимум, на что хватило охотников, это на плакаты на листке формата А-4 — "Экологическую мафию за решетку" и "Уволить министра-афериста".

Хорошую компанию охотникам и рыболовам составили представители профсоюза "Укрнафты", которые, в свою очередь, требовали от правительства продлить компании специального решения на использование девяти месторождений углеводородов.

"Если Кабмин откажется пойти навстречу акции, компании угрожает банкротство. А 25 тысяч работников окажутся на улице", — заявили участники митинга, которые для пущей важности пригрозили всеобщей забастовкой нефтегазовой отрасли Украины.

Требования переселенцев

По мере усиления дождя на тротуаре возле здания Кабинета министров становилось все больше народу. К стенам правительства потянулись те, кого в современных реалиях называют внутренне перемещенными лицами.

Требования к Гройсману и компании просты — отменить целый ряд требований, которые ущемляют их в правах по сравнению с другими гражданами Украины.

Как утверждают митингующие, среди которых стоит отметить организации "Крым SOS", "Донбасс SOS", "Право на защиту", главная цель мероприятия — донести до власти, что переселенцы, прежде всего, являются гражданами Украины и имеют все права, закрепленные Конституцией.

Участники митинга признаются, что в повседневной жизни продолжают сталкиваться с серьезніми препятствиями и даже дискриминацией в решении жизненно важных вопросов.

"Воюем за территорию а забываем о людях", "Мы граждане Украины, а уже потом переселенцы", "Социальной политики нет, а министерство есть", — плакаты в руках протестующих лучше всего объясняли цель их визита под здание Кабмина.

Тяжелая артиллерия

Подтянулась к правительственному кварталу и тяжелая артиллерия. Пожалуй, самый масштабный митинг в среду собрали владельцы автомобилей на иностранных номерах, которым "европейская" власть никак не дает житья.

Еще накануне организаторы акции "Украинцам — европейские цены на авто!" пообещали, что в Киев съедутся около ста тысяч их соратников.

И хоть такого количества людей не было и близко, мероприятие все равно выглядело достаточно внушительным.

Начиная от станции метро "Арсенальная" водители любых авто, которые ехали в направлении Рады были обязаны придумать себе новый маршрут. Полиция разворачивала каждого, попутно объясняя, что дальше проехать не представляется возможным. И это действительно было так — митингующие в три ряда выставили свои авто на литовских, польских, болгарских номерах, сделав невозможным не то, что проезд, а даже проход по улице Грушевского.

Впечатляла и шумовая поддержка — установив под Верховной Радой несколько десятков жестяных бочек, протестующие лишь на некоторое время прекращали барабанить. Требования к политикам просты и понятны — снизить налоги на растаможивание авто из Евросоюза, где машины стоят в два-три раза дешевле, чем в Украине. Также протестующие потребовали отменить ограничения на перепродажу ввезенных авто.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

Издевательство над людьми

Были ли митингующие в курсе, что в среду народные депутаты работали в комитетах и вряд ли слышали их призывы, но то, что они не стесняли себя в выражениях — факт. Любопытно, что одним из самых активных участников митинга был представитель власти — депутат секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок.

"Власть заставляет нас ездить на "черпаках" времен Советского союза", — заявил политик. "Они обещали нам жизнь в Европе, а ездить на европейских автомобилях не разрешают. Нас банально "разводят". Эти уроды из Верховной Рады и Кабинета министров рассказывают нам сказки, обкладывают нас разными налогами и акцизами. Почему же вы свои дорогостоящие часы и дома в Конча-Заспе не обложили налогами? Почему вы находите возможность растаможить свои "Феррари" за копейки? Вместо этого они издеваются над простыми людьми в стране, которой идет война. Эти крысы просто зарабатывают на нас".

Читайте также: Удивляй и властвуй. Топ абсурдных инициатив Рады

Досталось на митинге и президенту Петру Порошенко.

"Порошенко обещал участникам АТО ввести один автомобиль для личного пользования без "растаможки" и всяких пошлин. В итоге — ничего", — сокрушался один из тех, кто вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. "Мы воевали за Европу, за европейское будущее. Хватит издеваться над нашим народом, мы должны просто поставить ультиматум власти, которая ничего не делает для людей".