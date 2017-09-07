"Брехня", "сказки", "байки": депутаты о послании Порошенко

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Старт нового политического сезона выдался настолько стремительным, что его активные участники едва успевают следить за происходящим вокруг. Казалось, еще недавно народные депутаты грелись на заморских курортах, а уже сегодня им приходится активно вникать во все политические процессы.

Готовность №1

Не успели в Верховной Раде с помпой открыть очередную пленарную сессию, как в гости к народным избранникам пожаловал сам президент Украины Петр Порошенко. Визит главы государства планировался еще в начале календарной осени, но к выступлению с трибуны ВР Петр Алексеевич созрел только к концу дебютной недели парламента.

К слову, в Раде к приезду президента подошли со всей ответственностью. Те из завсегдатаев парламентских кулуаров, кто редко следит за лентой новостей, не могли не заметить, что в этот день в стенах ВР готовится нечто особенное. Депутаты, которые, как правило, появляются на своих рабочих местах гораздо позже начала заседаний, в этот раз были сама пунктуальность. А те, для кого понятие "парламентский дресс-код" всегда было пустым звуком ради выступления президента в кои то веки надели деловой костюм, рубашку и галстук.

Скучный президент

Хотя, хватало среди депутатов и тех, кому выступление президента было, мягко говоря, до лампочки. При чем, это касалось не только враждебно настроенных к Порошенко политиков, но и его ближайших соратников. Например, когда Петр Алексеевич вышел на трибуну и начал свой продолжительный спич, депутат от его фракции Иван Винник прогулочным шагом только шел на стойку регистрации.

Мало интересовало то, о чем говорит президента и Олега Медуницу из "Народного фронта" — на протяжении всей речи гаранта депутат то кушал виноград в буфете, то разгуливал по кулуарам, то решал бизнес-вопросы по мобильному.

Понятно, что если депутаты от провластной коалиции позволяли себе такие вольности, то чего можно было ждать от парламентской оппозиции. Так, покинувший фракцию "БПП" Виктор Чумак, не обращая внимания на бывшего шефа давал комментарии молоденькой журналистке. Не отставал от него и Юрий Вилкул из "Оппозиционного блока", который на камеру рассказывал о притеснениях русскоязычных из-за новой образовательной реформы. Своими личными делами был занят Григорий Немыря из "Батькивщины", который все время выступления главы государства провел на третьем этаже здания парламента. Проигнорировала послание Порошенко и Надежда Савченко — едва президент начал говорить, летчица-депутат демонстративно вышла из зала. Время от времени ей все же становилось скучно в кулуарах и она возвращалась в зал, чтобы через пару минут снова отправиться на перекур.

"Я не услышала из этого выступления ничего особенного или чего-то нового", — призналась Савченко. "Задача Порошенко — брехать, он с ней справляется очень умело. А депутаты делают вид, что им это интересно. Все идет по плану. Но лично мне это не интересно".

Работа важнее

Были и те, кто решил вообще не заходить в зал пленарных заседаний до тех пор, пока Петр Алексеевич не закончит свой пламенный спич. Среди них — "свободовец" Юрий Левченко. Как признался сам депутат, из-за того, что повестка дня на четверг появилась на сайте Верховной Рады только накануне поздно вечером, он до пяти утра был вынужден изучать содержание законов.

"Думаю, что это гораздо важнее, ⎌чем слушать очередные байки от Порошенко о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Тем более, что при желании все это можно прочитать в текстовом варианте. Речь Порошенко — это разговоры ни о чем. Мне кажется, что у депутатов хватает более важных дел, чем послание Петра Алексеевича", — сказал депутат.

В смартфоне интересней

Впрочем и тех, кто все-таки собрался в зале язык не повернется назвать внимательными слушателями. Например, однопартийцам президента Марии Ионовой и супруге главы ГПУ Ирине Луценко было совсем не интересно, что там Порошенко вещает о НАТО и ЕС. Пока гарант читал послание с электронных суфлеров женщины буквально катились со смеху от увиденного на экране смартфона. Погрузились в свои мобильные во время речи президента даже те, кого называют его ближайшими соратниками и партнерами. Игорь Кононенко кому-то набирал смс, а Сергей Березенко ничуть не стесняясь говорил по телефону параллельно с выступлением Порошенко. Одним из немногих, кто действительно слушал высокого гостя неожиданно оказался Владимир Литвин. Бывший спикер не только внимал каждому слову гаранта, но даже конспектировал его высказывания.

Не отличались внимательностью и приглашенные по такому случаю члены правительства. Если в первые полчаса команда Владимира Гройсмана изо всех сил старалась вникать в сказанное Петром Алексеевичем, то когда стало понятно, что речь будет длинной, министры тоже погрузились в смартфоны.

С облегчением!

Не удивительно, что когда Порошенко по прошествии полутора часов закончил свой спич в Раде вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что выходя из зала заседания, многие были похожи на выжатый лимон, речь президента мало кому пришлась по душе. Как признался Юрий Бойко из "Оппозиционного блока", Порошенко оставил без ответа главный вопрос — как преодолеть политический и экономический кризис в стране.

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"Выступление президента разочаровало. Это попытка путем военной риторики избежать ответов на ключевые вещи, которые беспокоят общество. Несколько раз президент в своем выступлении возвращался к военным событиям, но мы так и не услышали, каким образом будет развиваться страна. У Порошенко нет плана, нет четкой картины, нет ответа, как преодолеть экономический кризис. Страна по всем показателям в политическом и экономическом кризисе, а из уст президента мы не услышали, каким образом это будет преодолено", — резюмировал Бойко речь главы государства.