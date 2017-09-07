Плохо вяжется с реальностью: Найем раскритиковал выступление Порошенко

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Выступление президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде плохо вяжется с реальностью, а местами полностью ей противоречит, считает депутат крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Пост Мустафы Найема в Facebook

"Хорошее вышло послание президента. Только плохо вяжется с реальностью, а местами полностью ей противоречит. (Президент – ред.) призвал снять депутатскую неприкосновенность, но законопроект 6773 не вносят в повестку дня, а его собственная фракция отказывается за это голосовать. (Президент) призвал создать Антикоррупционный суд, но уже год как не подает закон об антикоррупционном суде", — написал Найем в четверг в Facebook.

Он также отметил, что Порошенко в своем выступлении не коснулся вопроса изменения избирательного законодательства.

Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ.