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    Политика

    Плохо вяжется с реальностью: Найем раскритиковал выступление Порошенко

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (23)

    (обновлено: )37930
    Депутат крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем отметил, что глава государства в своем выступлении не коснулся вопроса изменения избирательного законодательства.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Выступление президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде плохо вяжется с реальностью, а местами полностью ей противоречит, считает депутат крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

    Пост Мустафы Найема в Facebook

    "Хорошее вышло послание президента. Только плохо вяжется с реальностью, а местами полностью ей противоречит. (Президент – ред.) призвал снять депутатскую неприкосновенность, но законопроект 6773 не вносят в повестку дня, а его собственная фракция отказывается за это голосовать. (Президент) призвал создать Антикоррупционный суд, но уже год как не подает закон об антикоррупционном суде", — написал Найем в четверг в Facebook.

    Он также отметил, что Порошенко в своем выступлении не коснулся вопроса изменения избирательного законодательства.

    Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ.

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