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    Политика

    Украина намерена отстаивать признание автокефалии УПЦ КП - Порошенко

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    Глава государства в ходе послания к Верховной Раде в четверг сообщил о наличии у украинского руководства твердой политической воли отстоять право на поместную церковь.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у властей страны серьезные намерения относительно признания автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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    Автокефалия — статус церкви, дающий ей независимость от других поместных церквей. Возглавляется патриархом, архиепископом или митрополитом.

    "Хочу еще раз обратить внимание его всесвятости (вселенского патриарха Варфоломея – Ред.) на очень большую серьезность наших намерений, на наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему, которая к сожалению, стоит в повестке дня еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь, мы должны это право защитить", — сказал Порошенко сказал Порошенко в ходе послания к Верховной Раде в четверг.

     

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