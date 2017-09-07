Украина намерена отстаивать признание автокефалии УПЦ КП - Порошенко

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у властей страны серьезные намерения относительно признания автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Автокефалия — статус церкви, дающий ей независимость от других поместных церквей. Возглавляется патриархом, архиепископом или митрополитом.

"Хочу еще раз обратить внимание его всесвятости (вселенского патриарха Варфоломея – Ред.) на очень большую серьезность наших намерений, на наличие у украинского руководства твердой политической воли решить эту проблему, которая к сожалению, стоит в повестке дня еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь, мы должны это право защитить", — сказал Порошенко сказал Порошенко в ходе послания к Верховной Раде в четверг.