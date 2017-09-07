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    Порошенко начал избирательную кампанию - Спиридонов

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (23)

    (обновлено: )28
    Говорил президент долго, перепрыгивая с темы на тему, и это не в его пользу, потому что краткость - сестра таланта, считает Николай Спиридонов.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко в ходе обращения к Верховной Раде фактически начал личную политическую кампанию в преддверии выборов главы государства в 2019 году, считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    twitter.com/radiosvoboda
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    Порошенко в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины подвел итоги работы власти, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он также коснулся вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН, пишут РИА Новости.

    "В целом его выступление было похоже на предвыборную речь. Фактически Порошенко начал свою личную избирательную кампанию", — сказал Спиридонов.

    По его словам, выступление украинского президента было излишне затянутым и не структурированным.

    "Говорил он очень долго, примерно полтора часа. Это не в его пользу, потому что краткость — сестра таланта. А он говорил долго, перепрыгивал с темы на тему", — добавил Спиридонов.

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    Очередные президентские и парламентские выборы запланированы на Украине на 2019 год.

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