Порошенко начал избирательную кампанию - Спиридонов

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в ходе обращения к Верховной Раде фактически начал личную политическую кампанию в преддверии выборов главы государства в 2019 году, считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

Порошенко в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины подвел итоги работы власти, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он также коснулся вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что выступает за мирное урегулирование конфликта с привлечением миротворцев ООН, пишут РИА Новости.

"В целом его выступление было похоже на предвыборную речь. Фактически Порошенко начал свою личную избирательную кампанию", — сказал Спиридонов.

По его словам, выступление украинского президента было излишне затянутым и не структурированным.

"Говорил он очень долго, примерно полтора часа. Это не в его пользу, потому что краткость — сестра таланта. А он говорил долго, перепрыгивал с темы на тему", — добавил Спиридонов.

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Очередные президентские и парламентские выборы запланированы на Украине на 2019 год.