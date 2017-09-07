Президент говорит. Порошенко выступил в Раде с посланием

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства. Он уделил много времени подведению итогов своей трехлетней работы в должности президента, а также работе правительства в этот период и заявил, что, несмотря на военный конфликт в Донбассе, властям удалось стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране и достичь серьезного успеха в проведении реформ.

Порошенко очертил круг дальнейших первоочередных реформ, призвав парламентариев объединиться для их принятия. Президент коснулся и вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, уделив особое внимание инициативам по введению в регион миротворческой миссии ООН. По его словам, миротворцы способны стать серьезным толчком в мирном урегулировании конфликта. Также Порошенко снова подтвердил твердость намерений Киева интегрироваться в ЕС и НАТО, сообщают РИА Новости.

Эксперты и политики считают, что его речь была больше похожа на предвыборное выступление в свете приближающихся выборов президента и парламента.

Выступление Порошенко длилось более 1,5 часов. Речь традиционно была построена на антироссийской риторике. Он снова заявил, что Украина стала жертвой "российской агрессии", и отметил, что не допустит больше зависимости страны от российских рынков.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований — по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".

Порошенко признал, что в результате войны в Донбассе в Украине резко упал уровень жизни населения. При этом он отметил, что до президентских и парламентских выборов на Украине остается чуть более года и за это время необходимо завершить намеченные реформы.

УНИАН Ежегодное послание Президента Украины к народным депутатам

"Без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность. Но это пессимистический сценарий, я не верю в него, и не допущу", — сказал Порошенко.

В то же время глава государства подчеркнул, что благодаря эффективной работе правительства, которому приходится принимать непопулярные меры, удалось достичь финансово-экономической стабилизации, а также построить совершенно новую армию. Он пообещал, что на этом этапе стоит задача переоснащения армии современными видами вооружений.

При этом он выразил надежду, что затянувшиеся переговоры с западными партнерами о поставках Украине оборонительных вооружений завершатся успешно. "Теоретические разговоры о гипотетической возможности предоставления Украине оборонительного оружия США, наконец, перешли в практическую плоскость переговоров", — сказал глава государства.

Значимое место в речи Порошенко об успехах Украины в период его правления было отведено окончательному вступлению в действие с 1 сентября соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и началу работы с июля безвизового режима с Евросоюзом.

Он отметил, что благодаря соглашению об ассоциации в первой половине 2017 года Украине удалось увеличить экспорт в ЕС на 23% а доля торговли с ЕС достигла 40%.

При этом он заявил, что Украине не следует останавливаться на достигнутом в вопросе евроинтеграции. По словам Порошенко, Киев уже предоставил Евросоюзу свое стратегическое видение дальнейших двусторонних отношений.

"Новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле на саммите Украина — ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение ЕС новые инициативы о нашем видении стратегического долгосрочного сотрудничества: это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к таможенному и энергетическому союзу ЕС, вступление в действие совместного авиапространства и единого рынка. Реализация этих инициатив превратит восточные границы Украины в восточные границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС. Мы максимально должны приблизиться к критериям членства с ЕС", — сказал Порошенко.

Он добавил, что Украина сохраняет и планы стать членом НАТО.

"Я не исключаю, что в соответствующее время я буду инициировать референдум (о членстве в НАТО — Ред.) для выявления воли украинского народа", — сказал президент.

Порошенко в своей речи попытался настроить депутатов Рады на продуктивную работу и призвал принять ключевые реформы, разработанные правительством, которые, в частности, являются условием для продолжения кредитования со стороны МВФ.

Президент призвал проголосовать за вызвавшие много критики пенсионную, медицинскую и земельную реформы.

Пенсионная реформа с одной стороны должна позволить увеличить выплаты девяти из 12 миллионов пенсионеров, а с другой стороны предусматривает повышение страхового стажа, что может привести к более позднему выходу на пенсию украинцев, у которых нет необходимого стажа.

facebook.com/yan.dobronosov Порошенко выступил в Верховной Раде

Медицинская реформа направлена на изменение в подходе финансирования государством медицинского сектора — в случае ее принятия средства будут выделяться не на койко-место в больнице, а на конкретные медицинские услуги конкретным гражданам. Однако критики реформы считают, что эти изменения вообще лишат малообеспеченных граждан доступа к медицине, так как суммы государственных медицинских ассигнований будут незначительными, а за львиную долю медуслуг граждане должны будут платить из своего кармана.

Спорность земельной реформы, которая предусматривает запуск открытого рынка сельскохозяйственных земель, заключается в том, что ее противники опасаются, что после запуска рынка земли, она будет скуплена небольшой группой олигархов.

Порошенко также призвал депутатов продолжить борьбу с коррупцией, в частности создать специальный антикоррупционный суд.

Порошенко призвал Раду наконец отменить депутатскую неприкосновенность. Чтобы избежать спекуляций в этом вопросе и обеспечить принятие закона, он предложил предусмотреть введение в действие этих положений с 2020 года, то есть она коснется депутатов Рады нового созыва.

Также президент опроверг слухи о его планах изменить конституцию в условиях приближающихся президентских и парламентских выборов. По его словам, подобные предложения ему поступали, но он является приверженцем парламентско-президентской республики и не поддерживает идею о перераспределении полномочий в пользу Рады.

"Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного выполнения функций Верховного главнокомандующего", — сказал Порошенко.

Президент также заявил, что выборы должны состояться в определенное законом время — в 2019 году.

"Это необходимо для того, чтобы обеспечить свободную, прозрачную, конкурентную и честную кампанию, а я настроен именно так. К ней надо готовиться уже сегодня", — отметил президент.

Эксперты считают, что выступление Порошенко в Раде является репетицией его предвыборной речи, хотя о планах участвовать в выборах он официально еще не заявил.

"В целом его выступление было похоже на предвыборную речь. Фактически Порошенко начал свою личную избирательную кампанию", — сказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

Аналогичного мнения придерживается депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. "Ежегодное выступление президента. Идея Порошенко о референдуме по вступлению в ЕС и НАТО — это предвыборная кампания за бюджетные деньги. Старый трюк политтехнологов. Сначала привязываешь себя к положительным темам, а затем агитируешь за это — а на самом деле за себя", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Особое внимание Порошенко уделил ситуации в Донбассе, заявив, что Украина остается приверженной мирному урегулированию конфликта. По его словам, Украина готова обсуждать в ООН возможность размещения миссии организации на всей территории Донбасса, но без участия в ней РФ.

При этом он назвал "странным" предложение РФ разместить миротворцев ООН только на линии разграничения для охраны сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, миссия должна работать на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Глава государства считает, что в таком случае это даст толчок мирному урегулированию конфликта.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совбеза ООН (о миротворческой миссии — Ред.)… Миссия должна соответствовать принципам ООН, что априори исключает участие в ней страны-агрессора или сторон конфликта. Размещение на всей территории Донбасса голубых шлемов ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе", — сказал Порошенко.

Также Порошенко заявил, что начало обсуждения инициативы о введении миротворцев в Донбасс не является основанием отмены санкций против РФ, которые, по его мнению, должны быть продолжены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будут прописаны особенности государственной политики по восстановлению украинского суверенитета в Донецкой и Луганской областях.

"В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение на Украине и среди наших партнеров. Украинская общественность будет иметь возможность тщательно его обсуждать", — сказал Порошенко.

По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Юрия Бойко, Порошенко в своем выступлении не дал ответы на вопросы о том, каким образом будет урегулирован конфликт в Донбассе и восстановлена экономика страны.

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"Ключевые вопросы о том, как достичь мира в Донбассе, как восстановить территориальную целостность страны, каким образом преодолеть политический и экономический кризис — эти вопросы остались без внимания и не были отражены в выступлении… Поэтому мы разочарованы выступлением, мы считаем, что это очередная попытка спрятать проблемы за военной, радикальной, риторикой", — сказал Бойко в комментарии журналистам.