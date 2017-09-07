Поговорим? Послания украинских президентов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Много слов, а толку…

В четверг, 7 сентября, президент Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к парламенту. В последние годы темы посланий затрагивают один и тот же круг вопросов: когда закончится война, как выйти из кризиса и что будет дальше? Однако все эти вопросы так и остаются без прямых ответов.

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Как всегда, Порошенко много говорил о "соседе-агрессоре", обвиняя во всех бедах, о том, почему так и не закончилось АТО, о безвизе, а также о светлом будущем страны.

По мнению президента, Украина выбралась из глубокой, смертельно опасной пропасти, но над ней нависает "хищная орда".

В очередной раз глава государства поднял вопрос об отмене неприкосновенности нардепов. В частности, президент предложил внести изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности народных депутатов, которые вступят в силу с 2020 года.

Цитатник Порошенко

Напомним, это послание президента к Раде уже четвертое по счету. В прошлом году оно состоялось 6 сентября.

Впрочем, как отмечали тогда депутаты и эксперты, ничего нового Порошенко так и не сказал. Большинство из опрошенных парламентариев сошлись во мнении — президент и общество живут в параллельных реальностях, а президент говорил общими фразами, о тех вещах, о которых все и так прекрасно знают.

Как отмечал политэксперт Михаил Павлив, послание президента было абсолютно пустым, никчемным и удручающим: народ Украины так и не получил ответа на вопрос, как выживать. Людям попросту сообщили, что пока есть внешняя агрессия, все будет плохо.

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Порошенко, как всегда, обвинил во всех бедах Россию. В своей речи президент заявил, что "экономическая агрессия России — одна из причин резкого падения уровня жизни украинцев", а ближе к середине спича произнес фразу об "украинских Крыме и Донбассе".

Глава государства в очередной подчеркнул о необходимости выполнения минских соглашений, а также о том, что военного решения по восстановлению целостности Украины нет.

В 2015 году выступление Порошенко с ежегодным посланием состоялось 4 июня. В своем выступлении президент тогда обозначил главные задачи.

"Продолжить деолигархизацию, дерегуляцию и децентрализацию. Начать демонополизацию. Завершить создание инфраструктуры для борьбы с коррупцией и перейти в тотальное наступление на нее. Начать очищение судейской касты и прокуратуры. В 2016 году необходимо обеспечить экономический рост в стране, завершить налоговую реформу. Получить безвизовый режим с ЕС".

"Мы стремимся и готовы хоть сегодня восстановить все экономические связи с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей…но при условии, что Украина восстановит контроль над внешней границей".

"Уже осенью внести изменения в Конституцию о децентрализации. Децентрализация — это не федерализация, и Украина всегда будет унитарным государством".

"Сейчас 50 тысяч человек находится в зоне АТО, а общая численность ВСУ достигает 200 тысяч человек. Нам теперь есть чем защищать страну".

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Первое внеочередное послание Порошенко прошло 27 ноября 2014 года.Тогда президент в основном говорил о войне на Донбассе и восстановлении мира.

"Никакой федерализации не будет. Это ответ советчикам и с Востока, и с Запада. 100% украинцев сейчас — за единое государство, за единую страну".

"Установление мира в Донбассе не будет означать избавление от военной угрозы с востока. К сожалению, эта угроза просматривается на много лет вперед и потребует значительных усилий и колоссальных ресурсов".

"У нас нет другого выхода, как наращивать военные ассигнования…".

Традиция посланий

Если сравнивать президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, то, несмотря на все заявления о демократии, каждый последующий глава государства был менее открытым и доступным для общения.

Как отмечают депутаты, во время каденции Леонида Кравчука и Леонида Кучмы попасть к президенту на прием было достаточно легко.

При этом именно Леонид Кучма основал традицию ежегодных посланий президента к Раде. Впервые он зачитал послание к депутатам под названием "Путем радикальных экономических реформ" в октябре 1994 года. Документ был посвящен вопросам рыночных реформ, введению в обращение национальной банкноты и либерализации экономической жизни.

Однако из-за обострений отношений между президентом и парламентом в мае 2002 года Кучма впервые обратился к парламенту уже с письменным посланием.

31 мая 2002 года депутатам было роздано послание под названием "Европейский выбор". В документе главным заданием на следующее десятилетие называлось создание "высокоразвитого, социального по своей сути демократического правового государства".

Спустя месяц, с этим посланием Кучма уже выступил в Раде. Во время послания президента фракции Социалистической партии Украины и Блока Юлии Тимошенко покинули сессионный зал. Кучма, представляя в парламенте свое послание "Европейский выбор", призвал депутатов к совместной работе, "начать с чистого листа".

Основное внимание также было уделено внешней политики Украины.

Кучма называл стартегической целью Украины — членство в ЕС, но подчеркнул, что "это еще не означает ее автоматического достижения". Также президент тогда отмечал особое стратегическое партнерство страны с Россией, Польшей, Германией и США. Президент говорил также о "необходимости существенного углубления отношений с НАТО".

В связи с нарастанием политического противостояния между ветвями власти в марте 2004 года Кучма решил не выступать в Раде и опять направил в Раду письменный текст.

Что касается третьего президента Виктора Ющенко, то его послания к парламенту были длинными, в них было мало конкретики и, как говорили депутаты, они были мало сопоставимы с реальностью.

В 2006 году Ющенко отложил выступление с ежегодным посланием Раде до разрешения политического кризиса.

В 2011 году депутаты резко раскритиковали послание Ющенко. В своей речи президент просил парламент неотложно рассмотреть подготовленный им проект изменений в Конституцию. Он высказался за создание двухпалатного парламента, расширение прав регионов и местных властей, отмену депутатской неприкосновенности, возвращение к мажоритарной системе выборов в местные органы власти и переход на так называемые открытые списки. Кроме того, он заявил, что правительство должно формироваться исключительно парламентом.

Многие депутаты считали предложения президента бессмысленными на фоне скорого окончания его президентского срока.

Выступление президента министра образования Дмитрий Табачник тогда охарактеризовал кратко "Алиса в Зазеркалье".

"Про какую страну говорил Ющенко, про какие достижения он говорил, я, например, понять не могу. Мало того, он говорил так, словно у него впереди, по крайней мере, 5-10 лет полномочий. Нет смысла даже анализировать все то, что было им наговорено за шесть месяцев до завершения полномочий", — говорил политик.

Говоря о Викторе Януковиче, политики называли его человеком замкнутым. Лишь 7 апреля 2011 году он выступал в парламенте с посланием. Во все другие годы (2010, 2010, 2013) Янукович выступать отказывался, используя практику написания посланий в письменном виде.

В июне 2013 года президент Виктор Янукович должен был обратиться с ежегодным посланием к депутатам Рады. Однако вместо главы государства в сессионный зал парламента внесли сотни отпечатанных книг с текстом его послания. Сам президент в Раде так и не появился.

По материалам из открытых источников интернет