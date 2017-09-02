Грезы стали реальностью. Ассоциация Украина-ЕС вступила в силу

РИА Новости Украина

Европейские грезы

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕC в пятницу вступило в полную силу. В связи с этим украинские власти уже пообещали новый этап реформ и в перспективе вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Однако эксперты сходятся во мнении, что вступление Ассоциации в силу — это лишь формальная процедура. Они выразили сомнения в продуктивности реформ и перспективах интеграции в евроатлантические структуры.

Ниже приводится справочная информация.

Украина подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году частично начала действовать политическая часть соглашений.

30 мая 2017 года верхняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сняв последнее препятствие на пути к ратификации договора. Голосование состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания сената, в который входят 75 депутатов.

Как известно, для вступления в силу политической части соглашения требовалась ратификация всех 28 стран ЕС и Украины. Нидерланды оставались последней страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение из-за референдума, на котором голландцы сказали "нет" ассоциации.

Однако президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тогда напомнил Киеву, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

Долгий путь

ЕС использует соглашение об ассоциации для усиления экономических связей со странами, не входящими в Евросоюз. Согласно соглашению, страны, решившиеся на ассоциацию с ЕС, должны привести в соответствие со стандартами Евросоюза свое законодательство, в том числе таможенные правила, для упрощения торговли, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата.

Украина вела переговоры с ЕС об Ассоциации еще с 2007 года.

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В марте 2013 года соглашение было парафировано. Однако его подписание, запланированное на ноябрь 2013 года было отложено по инициативе украинского правительства в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.

В марте 2014 года, уже после смены власти в Киеве, была подписана политическая часть Соглашения. А в июне 2014 года на саммите ЕС в Брюсселе — экономическая часть соглашения.

Политическая часть соглашения касается: сотрудничества и управления в области внешней политики и безопасности; борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма; проведение саммитов, встреч на министерском и других уровнях; сотрудничества с целью распространения региональной стабильности, укрепления мира и международного правосудия; углубления визового диалога и контроля миграционных потоков; борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, а также развития сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

Экономический раздел соглашения предусматривает: создание зоны свободной торговли; доступ украинской продукции на европейский рынок; торговлю энергоносителями; сотрудничество в сфере сельского хозяйства, транспорта, металлургии, космоса, научных исследований, туризма, предпринимательской деятельности; защиту интеллектуальной собственности, порядок рассмотрения споров и условия налогообложения, приведение национального законодательства в соответствие с европейским.

Новый этап реформ

Президент Петр Порошенко сравнил вступление в силу Соглашения об ассоциации с Евросоюзом с "широким евро-атлантическим автобаном", который приведет страну к членству в Евросоюзе и НАТО.

Президент также пообещал новый этап реформ, которые, по его словам, потребуют максимальных усилий и объединения всех ветвей власти, бизнеса и гражданского общества ради "построения лучшего европейского будущего для украинского народа".

"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС. Это произойдет потому, что мы в первую очередь в это верим", — сказал Порошенко накануне вступления соглашения в силу.

По его словам, доказательством успешности политики властей является завершение ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, а также получение безвизового режима с Евросоюзом.

"1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. Первого сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства — соглашение об ассоциации с Евросоюзом… Сейчас перед нами стоят задачи, которые четко расписаны в соглашении об ассоциации — что и когда нам нужно делать", — отметил президент.

Между тем, президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

В Киеве тогда возмутились по поводу этих слов. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в ЕК за разъяснениями. По его мнению, слова Юнкера были широко использованы в СМИ "с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса".

Формальная процедура

В то же время эксперты сходятся во мнении, что вступление соглашения об ассоциации в полную силу является формальной процедурой, так как документ действует с начала 2016 года. Они отмечают, что разрекламированная украинскими властями активизация реформ вряд ли состоится, а сама ассоциация оказалась невыгодной для Киева.

"Ассоциация действует еще с 1 января 2016 года, то есть уже скоро будет два года, как она действует, просто формально завершена процедура ее ратификации. По большому счету завершение этой процедуры не влияет на реализацию самой ассоциации", — сказал РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он отметил, что за два года действия соглашения Украина потеряла как минимум 30% экспорта в Евросоюз, в то же время доля европейских товаров на украинском рынке выросла. Кроме того, Бортник подчеркнул, что Украина за это время не внедрила какие-либо серьезные европейские стандарты экономики, так как они требуют инвестиций.

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"О плане Маршалла (разрабатываемый Литвой план помощи Украине от ЕС, направленный на поддержку реформ, на сумму не менее пяти миллиардов евро в год. — Прим. ред.) мы только до сих пор говорим. Это план, о котором говорили еще в начале ассоциации. Поэтому в конечном итоге ассоциация не привела к каким-либо существенным изменениям, наоборот, это фактически превращает украинскую экономику в сырьевой придаток и является актом капитуляции. Возможно, когда-то в будущем какие-то позитивные изменения будут достигнуты. Но, скорее всего, нет", — подчеркнул Бортник.

В свою очередь директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил мнение, что заявления об активизации реформ скорее являются пропагандой, а перспектив вступления в евро-атлантические структуры для Киева нет.

"Факт тот, что Украина перспектив вступления в Евросоюз не имеет, ни краткосрочных, ни среднесрочных. Однако это не мешает и не будет мешать нашему президенту рассказывать, что мы уже одной ногой в Европейском союзе и двумя ногами в НАТО. Он об этом все равно будем говорить, в этом нет сомнений", — сказал Погребинский.

Помимо этого, политолог обратил внимание на то, что подписание ассоциации не означает шаг по вступлению в Евросоюз.

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"Все довольно четко оговорено и нет оснований предполагать чего-то другого, но пропаганда будет работать. Реформы, которые объявлены под влиянием МВФ, они скорее пиаровские, а не фактические, потому что нельзя проводить социальные реформы, если не были проведены экономические. Социальные реформы всегда стоят денег. Понятно, что ничего, кроме разговоров, не несет. В экономике пока ничего реального не произошло: ни в финансовом, ни в промышленном секторе", — подчеркнул Погребинский.