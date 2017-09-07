Новое повышение минималки обвалит гривну и взвинтит цены - экономист

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Фракция БПП обратилась к Кабинету министров с инициативой повысить минимальную зарплату в Украине до четырех тысяч гривен.

Соответствующее заявление на Согласительном совете парламентских фракций в понедельник, 4 сентября, сделал глава фракции БПП Артур Герасимов.

С первого января текущего года в Украине минимальную зарплату повысили почти вдвое до уровня 3,2 тысяч гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман говорил о невозможности поднятия размера минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.

Есть ли резервы для такого повышения и как это скажется на экономике, проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Татьяна Зацерковная.

Требования повысить минимальную заработную плату до четырех тысяч гривен это популизм или реальная перспектива?

— С моей точки зрения, все-таки здесь нельзя говорить однозначно так либо эдак. Поэтому я бы больше сказала, в большей степени, наверное, что это популизм. Потому что когда идет повышение, в частности и заработной платы в том числе, необходимо, конечно, опираться все-таки на показатели динамики развития бизнеса. Потому что повышая заработную плату, нужно брать откуда-то источники. Единственный источник — это увеличение доходов бизнеса, объемов продаваемых товаров, работ и услуг. С точки зрения такой динамики, то есть у нас по сути дела на треть повышается, практически на треть, такой динамики увеличения объемов у бизнеса, естественно, нет.

Даже если это повышение будет зафиксировано на бумаге, станут ли получать украинцы больше денег?

— Безусловно, есть влияние определенное и на уровень безработицы, потому что бизнес, находясь в условиях, когда его обязывают, ищет другие пути. Потому что, что такое — обязывают поднять заработную плату? Это значит, когда нет возможности выплатить эту заработную плату, то есть идет задолженность по заработной плате, то у нас предусмотрены серьезные штрафные санкции. То есть это еще очередной рычаг давления на бизнес. Поэтому, чтобы уйти от этого давления, конечно же бизнес будет стараться осуществлять сокращение штатов.

В итоге украинцы станут получать больше денег, если сейчас нормативными методами поднимут минимальную заработную плату? Или речь будет идти только о попытке увеличить налоговые поступления? Чего здесь больше?

— Я так полагаю, что здесь, конечно, больше все-таки попытки увеличить поступления в бюджет. И своего рода пиар, потому что все мы знаем, что чем ближе к выборам, тем надоогром громче сказать о достижениях правительства и государства. Конечно это рекламная акция и она будет иметь место. Нам надо еще учитывать такой момент, что по регионам разное положение, разная ситуация в этой части. Если в Киеве достаточно это реально, потому что в основном бизнес крутиться в центре Украины, то в регионах это будет катастрофическая ситуация для работодателей.

В целом, если мы говорим о возможных последствиях такого повышения минимальной заработной платы, не повлечет ли это за собой виток инфляции?

— Безусловно, это будет и виток инфляции, потому что закладывая эту статью расходов, опять-таки повторяю, почти на 30% больше, чем было до того, это скажется и на себестоимости любого произведенного товара, работ и услуг. То есть инфляция здесь будет подогреваться. И соответственно, не дай Боже, но и безработица в том числе.

И курс гривны тоже будет падать?

— Оно все влияет. Это все косвенные источники: и влияние на курс, и на инфляционные процессы.

Насколько эта инфляция может увеличиться? В НБУ сейчас констатируют, что в этом году инфляция все-таки превысила прогнозные показатели. Связано ли это с повышением минимальной заработной платы в 3,2 тысячи гривен или нет?

— Я не думаю, что только это повлияло, но естественно 3200 тоже повлияло. Никуда от этого не денешься. Поэтому каждый житель нашей Украины ощутил на себе это влияние и, к сожалению, это будет влияние главным образом. Самое тяжелое давление — это, конечно же, коммуналка. Здесь будет то же самое, потому что на государственных коммунальных предприятиях люди тоже работают и там обязаны будут тоже повышать. Поэтому все в ожидании этих негативных последствий. Потому что повышение зарплаты, которое возможно для каждого из нас, оно, по крайней мере, будет съедаться этими негативными процессами, о которых мы сегодня с вами говорим.

А позитивные последствия могут ли быть?

— В какой-то мере есть, но с моей точки зрения эта доля незначительна, потому что повезет в кавычках далеко не всем. Я же говорю, что это реально может сказаться немного на повышении зарплаты в тех регионах, где бизнес более развит. Там люди, конечно, будут больше получать этой зарплаты. Но опять-таки повторяю, что в основном эта зарплата все равно будет уходить через товары, через повышение коммуналки и так далее.

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Как повышение минимальной заработной платы скажется на процессе детенизации экономики?

— Дело в том, что все вот эти позитивные процессы, о которых мы говорим, в том числе детенизация, она все равно имеет определенные пределы. Да, когда есть какая-то возможность, этот процесс происходит. Когда он доходит до предела, что дальше нельзя, нет возможности, просто нет объемов таких денежных средств, то начинается обратный процесс. И не дай Бог, чтобы мы ушли обратно, не повернули этот позитив в обратную сторону. То есть опять не ушли в тень и опять, не дай Бог, чтобы заработные платы выплачивались не в белую.

В целом, если мы говорим о какой-то динамике, то за последний год какие цифры теневого сектора экономики изменились?

— Если честно сказать, то я не совсем доверяю нашей официальной статистке, потому что мы прекрасно понимаем, что статистика работает тоже во славу государства. На счет детенизации, сейчас вроде как успокоились и серьезно не говорят о том, какие огромные проценты этой тени. Может, и улучшились показатели на пять, условно, процентов. Я не знаю, насколько они реальны.

По вашим оценкам, каков на сегодняшний день теневой сектор экономики?

— Общий порядок цифр, как заявляют многие эксперты, от 40-45%.

Тарифы будут повышать вслед за повышением заработных плат?

— Я полагаю, я уже об этом сказала, скорее всего, будут повышать, но не сразу, потому что надо показать, что шаг был сделан правильный. Этот процесс будет немножко идти с отставанием. То есть несколько месяцев пройдет, и пойдет опять, экономика почувствует это изменение и в части тарифов и стоимости других товаров и услуг.

То есть все отразиться с лагом в несколько месяцев?

— Безусловно. А тем более, что в ожидании зимнего периода, мне кажется, именно в этот период времени, это они не очень своевременно.

Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что инфляция в Украине растет из-за давления денежной массы на товарную базу.