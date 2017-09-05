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    Политика

    БПП хочет перехватить политическое первенство у Кабмина - эксперт

    (обновлено: )24
    В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Давидюк заявил, что БПП пытается перебить тренд на реформы у исполнительной ветви власти, чтобы показать, что законодательная ветвь тоже еще существует.
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В работе Верховной Рады осенью этого года приоритетами определены пять реформ. Народные депутаты должны принять образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и реформу парламента. Об этом на заседании согласительного совета заявил спикер Андрей Парубий.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
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    По его словам в первую рабочую неделю после летних каникул Рада возьмется за реформирование системы образования. В общем, в повестку дня новой 7-й сессии Верховной Рады VIII созыва, которая стартует уже 5 сентября предлагается включить 2750 законопроектов, добавил Андрей Парубий.

    В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем видеообращении призвал к единению народных депутатов, президента и правительство, что крайне необходимо для принятия реформаторских законопроектов. Глава Кабмина отметил важность принятия пенсионной, медицинской, образовательной реформ и ряда экономических законов.

    В то же время "Блок Петра Порошенко" заявляет о готовности поддержать реформу системы образования и требуют рассмотреть на первой пленарной неделе законопроекты, касающиеся судебной реформы. Кроме того, БПП инициирует повышение минимальную зарплату до 4 000 гривен. И БПП также просит правительство создать новое Министерство по делам ветеранов.

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    Заявления БПП прокомментировал политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "На самом деле, это выглядит как желание партии перехватить политическую первенство у правительства. Потому что те законопроекты, которые заложило правительство, там и медицинская реформа, и образования, и пенсионная, и земельная, понятно, что это инициатива исполнительного органа власти, поэтому БПП пытаются перебить тренд и продемонстрировать, что они тоже существуют. А такие вещи, как 4000 гривен минималка, если они подкреплены экономическими расчетами, я думаю, правительство будет за, и более того — украинский народ за. Но главное, чтобы потом не вышло так, что бизнес еще больше уйдет в тень", — заявил политолог.

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