БПП поддержит все представления ГПУ на снятие неприкосновенности

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любые представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко.

По словам Кононенко, БПП будет поддерживать представления ГПУ несмотря на фамилии депутатов. Он также заявил, что в судах должна сформироваться единая практика по размеру залога по тем или иным вопросам.

"Сейчас решения судов относительно размеров залога вызывают в обществе много вопросов: почему одному народному депутату суд назначил залог 300 тысяч, а другому – 50 миллионов. По моему мнению, по тем или иным обвинениям, статьями, практика должна быть одинакова", — цитирует партия "Солидарность" Кононенко.

Напомним, группа из более 150 парламентариев зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

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