Зарегистрирован законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Группа из более 150 парламентариев зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Текста документа (6773) на сайте парламента в настоящее время нет.

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Указано, что 19 июля проект закона поступил в Верховную Раду и передан руководству на рассмотрение.

Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов.

На минувшей неделе Рада рассмотрела снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. В результате трое из них потеряли этот статус.