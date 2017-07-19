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    Политика

    Зарегистрирован законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (152)

    (обновлено: )15810
    Текста документа под номером 6773 на сайте парламента в настоящее время нет. Проект закона в среду поступил в Верховную Раду и передан руководству на рассмотрение.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Группа из более 150 парламентариев зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Портнов о снятии неприкосновенности: выиграли те, против кого голосовали

    Текста документа (6773) на сайте парламента в настоящее время нет.

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    Указано, что 19 июля проект закона поступил в Верховную Раду и передан руководству на рассмотрение.

    Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов. 

    На минувшей неделе Рада рассмотрела снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. В результате трое из них потеряли этот статус.

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