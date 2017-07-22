Эксперт: снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова - фикция

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. На этой неделе суд избрал меру пресечения для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова: залог в 304 тысячи гривен, также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киева и Умани без согласования со следствием. Также ранее была избрана мера пресечения для нардепа от БПП Борислава Розенблата: залог в семь миллионов гривен и электронный браслет.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Единственный, по кому реально сняли депутатскую неприкосновенность, это Добкин. Потому что по Розенблату и Полякову — это фикция. ГПУ обращалась с тремя ходатайствами: снять депутатскую неприкосновенность, дать разрешение на задержание и арест. Когда над тобой висит Дамоклов меч в виде СИЗО, то и залог вносится достаточно быстро, и желания бегать нет, и паспорта люди сдают сразу. А вот когда проходит суд, так как по Розенблату или Полякову, по большому счету они залог не внесут, паспорта не дадут, браслет носить не будут, и все равно им за это ничего не будет. До того момента, пока ГПУ снова не подготовит ходатайство, не отправит в ВРУ, они не рассмотрят на регламентном комитете и не передадут в зал ВРУ, дабы принять решение о разрешении задерживать и арестовывать. И это может произойти только в том случае, если они будут бегать, не будут приходить на заседания суда, не будут ходить к следователю, не будут выполнять те решения суда, в том числе по залогу, которые имеют место быть", — отметил эксперт.

Напомним, Поляков назвал "голодранцами" всех, кто не может купить два iPhone.