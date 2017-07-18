"Изнасилование правосудия". Затянувшийся суд над нардепом Розенблатом

Один из адвокатов народного депутата Борислава Розенблата Петр Янченко непрерывно выступал два часа на судебном заседании по избранию его подзащитному меры пресечения. Прокурор Владимир Кривенко назвал его выступление "изнасилованием правосудия".

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Розенблат заявляет, что может внести указанную прокуратурой сумму залога, если суд удовлетворит ходатайство обвинения.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).