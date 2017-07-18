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    "Изнасилование правосудия". Затянувшийся суд над нардепом Розенблатом

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (350)

    (обновлено: )78
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Судья Светлана Кушнир во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Народный депутат Борислав Розенблат перед началом заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото
    Судья Светлана Кушнир во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Борислав Розенблат перед началом заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН

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    Один из адвокатов народного депутата Борислава Розенблата Петр Янченко непрерывно выступал два часа на судебном заседании по избранию его подзащитному меры пресечения. Прокурор Владимир Кривенко назвал его выступление "изнасилованием правосудия".

    Читайте также: Нардеп Розенблат перешел дорогу янтарной мафии — Кочетков

    Розенблат заявляет, что может внести указанную прокуратурой сумму залога, если суд удовлетворит ходатайство обвинения.

    Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).

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