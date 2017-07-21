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    Общество

    Розенблату одели электронный браслет

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (355)

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    Браслет на Розенблата одели на второй день после вынесения решения судом - в четверг, 20 июля. Розенблат имеет право находиться в Житомире и Киеве с разрешения следователя.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. На народного депутата Борислава Розенблата надето средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет".

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
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    Как сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко, это было сделано во исполнение постановления Соломенского районного суда Киева о мере пресечения для нардепа.

    По его словам, браслет на Розенблата одели на второй день после вынесения решения судом — в четверг, 20 июля.

    Также прокурор добавил, что пока ему не известно, оплатил ли Розенблат залог в 7 млн грн, но известно, что Розенблат имеет право находиться в Житомире и Киеве с разрешения следователя.

    Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.

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