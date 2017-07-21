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    Политика

    Суд назначил нардепу Полякову залог

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (154)

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    Сообщается, что нардепа Полякова также обязали носить электронный браслет, не отлучаться из Умани или Киева без разрешения и сдать паспорта.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Максим Поляков, facebook

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал народному депутату Верховной Рады Украины от фракции "Народного фронта" Максиму Полякову меру пресечения в виде залога в 304 тысячи гривен.

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    Полякова также обязали носить электронный браслет, не отлучаться из Умани или Киева без разрешения и сдать паспорта.Мера пресечения избрана до 19 августа.

    Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила о залоге 505 тысяч гривен.

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков, который подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

     

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