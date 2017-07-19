Что грозит Розенблату? Эксперт: кроме моральной ответственности - ничего

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Соломенский суд Киева обязал народного депутата Борислава Розенблата внести залог в размере семи миллионов гривен, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

Позже Розенблат заявил, что не может самостоятельно внести залог и не знает, найдутся ли люди, которые захотят это сделать. Также Розенблат назвал "фейковым" дело, которое в отношении него рассматривается в суде.

УНИАН Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.

Нардепа подозревают в получении крупной взятки в 200 тысяч долларов от компании по добыче янтаря. За другого подсудного депутата Михаила Добкина уже внесли залог, причем в его случае сумма значительно больше, чем в деле Розенблата. Суд установил для Добкина залог в размере 50 миллионов гривен, 30 миллионов дал Вадим Новинский, а 20 миллионов гривен — Борис Колесников.

Ход расследования дел против народных депутатов прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель управления внешней коммуникации НАБУ Дарья Манжура.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо Розенблат не внесе заставу, які далі наслідки можуть бути для нього і для слідства, враховуючи, що права на затримання та на арешт Розенблата в правоохоронців немає?

— Власне, ви вже відповіли на це запитання. І це питання, до речі, вчора коментував керівник САП Назар Холодницький, який як раз і вказав на те, що, є в принципі, враховуючи, що ВР не надала згоди на затримання та арешт народного депутата Борислава Розенблата, то якихось особливих наслідків для нього, з огляду на примусові дії з боку правоохоронців в даному випадку бути не може. Тому це питання більше моральної відповідальності наразі, принаймні, пана депутата.

Який запобіжний захід прокуратура та НАБУ будуть вимагати для Максима Полякова, який також проходить по цій справі?

— Наскільки я пам'ятаю, прокурори говорили про заставу в районі 500 тисяч гривень. І, напевно, в будь-якому разі будуть просити про здачу закордонних паспортів. Тобто, в принципі, ті самі обмеження, які просили для Борислава Розенблата. Але в нас в даному випадку кінцеве слово завжди за прокурорами САП, тому що вони працюють в суді, вони представляють в суді державу, тому побачимо вже безпосередньо під час засідання, що буде вимагати прокуратура.

А Розенблат вже здав свої паспорти? Украинское фото Эксперт: арест Розенблата – вопрос спорный

— Ви знаєте, я наразі не маю такої інформації. Цю інформацію потрібно уточнювати. Але я хочу продовжити репліку, вашу дискусію з юристом, про те, чи були законні дії стосовно народного депутата Розенблата.

Адвокати наполягали на тому, що не мали права слідчі вести відеоспостереження за Розенблатом, тому що не було відповідного дозволу ВР, недоторканність на той момент не була знята. Чи не стане це певною лазівкою, якою можна буде скористатися для розвалу цієї справи?

— Що я хочу сказати, що КПК та поточний стан судової системи такий, що лазівок, на жаль, для людей, причетних до корупції, дуже багато є. І ми про це постійно говоримо. Якщо говорити про цей конкретний випадок позиція НАБУ в даному випадку заявлена. Ми наголошуємо, що негласні слідчі дії стосовно персонально депутатів не проводилися. Відеоспостереження відбувалося з дозволу суду на здійснення спостереження за місцем зустрічі. І те, що інколи на ці зустрічі приходили і народні депутати, це не суперечить отриманій ухвалі, отриманим дозволам. Тому ми вважаємо, що докази, які здобули САП і НАБУ, в даному провадженні є абсолютно законними.

Яку роль відіграють, наприклад, представники ФБР в цьому розслідуванні?

— В НАБУ і ФБР США є підписаний меморандум. Цей меморандум передбачає, що жодна зі сторін без дозволу іншої не може розголошувати про суть співпраці, тому в даному випадку якихось деталей я сказати не можу. Я можу сказати, що в операції були задіяні усього 70 працівників НАБУ, САП та ФБР, і що агент під прикриттям, вона проходила підготовку за сприяння в тому числі працівників ФБР. Це те, що ми можемо наразі сказати. А щодо їх більш детальної участі, на жаль, ця інформація є таємницею слідства.

Вони продовжують свою участь в цьому слідстві чи ні?

— Я не можу цього сказати. Суб'єктами ведення досудового розслідування є НАБУ і САП в даному випадку. Вони можуть надавати міжнародно-правову та консультативну допомогу.

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