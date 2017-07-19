Для Розенблата все может закончиться без последствий - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Соломенский суд Киева обязал народного депутата Борислава Розенблата внести залог в размере семи миллионов гривен, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

Позже Розенблат заявил, что не может самостоятельно внести залог и не знает, найдутся ли люди, которые захотят это сделать. Также Розенблат назвал "фейковым" дело, которое в отношении него рассматривается в суде.

Нардепа подозревают в получении крупной взятки в 200 тысяч долларов от компании по добыче янтаря. За другого подсудного депутата Михаила Добкина уже внесли залог, причем в его случае сумма значительно больше, чем в деле Розенблата. Суд установил для Добкина залог в размере 50 миллионов гривен, 30 миллионов дал Вадим Новинский, а 20 миллионов гривен — Борис Колесников.

Ход расследования дел против народных депутатов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.

Что грозит Розенблату, если он не внесет залог?

— В том-то и дело, что на сегодняшний день прокуратура не может требовать другой меры пресечения, кроме залога. Поэтому даже если он деньги не внесет, то механизма принудить внести эти деньги нет.

А что касается, например, электронного браслета, который должен носить Розенблат, необходимости сдать паспорта? Что требует от него на сегодняшний день прокуратура?

— Дело в том, что электронный браслет, как правило, носится альтернативно с условием, если не наденешь электронный браслет, то, например, сядешь в Лукьяновское СИЗО. На сегодняшний день ВР согласия на арест не дала, поэтому Розенблат может делать все, что ему будет угодно. В том числе, и не вносить залог. Последствий для него никаких не будет.

То есть и паспорта у него тоже с собой могут сохраняться и в любой момент он может уехать?

— Во время обыска, на сегодняшний день принудить их сдать механизма нет.

А изъять как их могли во время обыска?

— Как обычно, забирает прокуратура. Во время обыска могут забрать все, что угодно. В том числе и паспорта. Не говоря уже о деньгах, и не говоря уже о том, совершить какие-либо правонарушения в ходе обыска. Поэтому это частая практика, когда во время обыска забирают и паспорта, и документы на квартиру, и деньги. А потом доказывай, что они не имели права это сделать.

То есть, в принципе, до момента следующего заседания ВР Розенблат свободен в своих передвижениях?

— На сегодняшний день — да.

Что касается Максима Полякова, в ближайшее время ожидается судебное заседание. Как вы считаете, прокуратура будет требовать примерно такую же сумму залога?

— Прокуратура будет требовать намного меньшую стоимость залога в связи с тем, что инкриминирует получение суммы на порядок меньше, чем Розенблату. И тактика защиты будет та же самая скорее всего. Потому что вносить сумму не обязательно, так как нет механизма принуждения. А ведь какая бы сумма ни была, ее нужно где-то достать. И не всегда есть такая возможность. Поэтому важно другое понимать, что залог или домашний арест, или другое — это мера пресечения. Она направлена на то, чтобы человек не скрылся и не уклонялся от тех или иных следственных действий. Ни Розенблат, ни Поляков от этих следственных действий не уклоняются.

Поляков, например, не ходит на допросы?

— У него уважительная причина есть. Он болеет, поэтому если прокуратура может сказать обратное, то пусть доказывает. На сегодняшний день у него есть уважительная причина, почему он не ходит. Ничего с этим не поделаешь.

А как долго эта уважительная причина остается уважительной?

— Пока не докажут обратное. Пока не докажут, что, например, было какое-то симулирование или подделка каких-либо документов. Если есть документ, подтверждающий, что человек находится на лечении, то заставить ходить на допросы механизма такого нет.

Защита Розенблата настаивает на незаконности получения доказательств против него. Дело может развалиться или нет?

— Очень вероятно. Единственно в чем момент, что на сегодняшний день в Украине подобных прецедентов не было. И что касается подобной тактики защиты. Поэтому как поведет себя суд, учитывая то, что в нынешнее время у нас суд не очищен от коррупции и от политического давления, поэтому здесь играть в правосудие будет крайне сложно. Единственное, что точно может поставить точку в данной позиции, это практика Европейского суда по защите прав человека.

Прокомментируйте дело Добкина.

— А с делом Добкина интересная ситуация. Дело в том, что ему инкриминируют действия, которые были совершены в 2008 году. На сегодняшний день история тоже не говорит о том, что есть какие-то успешные кейсы у прокуратуры, когда дело 10-летней давности они доводили до логического конца.

А срок давности когда истекает?

— Срок давности — 15 лет. Это по данной категории дел.

По Олесю Довгому, например, десять было.

— Дело в том, что его сейчас подозревают в совершении особо тяжкого преступления, мера наказания за которое предусмотрена более 12 лет лишения свободы. Поэтому срок давности будет 15 лет.

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После снятия неприкосновенности с нескольких парламентариев по представлению ГПУ, следующим этапом Верховной Раде стоило бы проголосовать за снятие неприкосновенности со всех депутатов. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Дмитрий Разумков.