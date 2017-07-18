Фотоитоги 18 июля: драка нардепов, Трамп с битой, суд над Розенблатом

Под зданием Печерского суда в Киеве во вторник утром произошло столкновение между народными депутатами. Стычка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплиным и депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.

Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении статуса народного депутата с работой главным редактором газеты "Политика". Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.

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Один из адвокатов народного депутата Борислава Розенблата Петр Янченко непрерывно выступал два часа на судебном заседании по избранию его подзащитному меры пресечения. Прокурор Владимир Кривенко назвал его выступление "изнасилованием правосудия".