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    Фотоленты

    Фотоитоги 18 июля: драка нардепов, Трамп с битой, суд над Розенблатом

    (обновлено: )12720
    Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Каплин
    Дональд Трамп с бейсбольной битой
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Суд по делу пранкера Виталия Седюка, снявшего штаны на Евровидении
    Лесные пожары в Черногории
    Торжественное заседание Кабинета министров Украины, посвященное 100-летию правительства Украины
    Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили
    Стамбул ушел под воду: сильный ливень затопил улицы города
    В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали порядка 37 тысяч человек. На фото - Британская Колумбия
    Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Каплин
    Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Каплин.
    facebook.com/Сергій Каплін
    Дональд Трамп с бейсбольной битой
    Вице-президент США Майк Пэнс смеется в то время, как президент США Дональд Трамп держит бейсбольную биту на выставке "Сделано в Америке" в Белом доме в Вашингтоне.
    REUTERS Carlos Barria
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд по делу пранкера Виталия Седюка, снявшего штаны на Евровидении
    Суд по делу пранкера Виталия Седюка, снявшего штаны на Евровидении. Его оштрафовали на 8500 гривен.
    Страна
    Лесные пожары в Черногории
    Лесные пожары в Черногории.
    twitter.com/mfa_ukraine
    Торжественное заседание Кабинета министров Украины, посвященное 100-летию правительства Украины
    Торжественное заседание Кабинета министров Украины, посвященное 100-летию правительства Украины.
    УНИАН
    Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили
    Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили.
    @poroshenko
    Стамбул ушел под воду: сильный ливень затопил улицы города
    Стамбул "ушел под воду": сильный ливень затопил улицы города.
    REUTERS Osman Orsal
    В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали порядка 37 тысяч человек. На фото - Британская Колумбия
    В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали порядка 37 тысяч человек. На фото - Британская Колумбия
    REUTERS Ben Nelms

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    Все фотоленты
    Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты Игорь Мосийчук и Сергей Каплин.

    Под зданием Печерского суда в Киеве во вторник утром произошло столкновение между народными депутатами. Стычка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплиным и депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.

    Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении статуса народного депутата с работой главным редактором газеты "Политика".  Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.  

    Читайте также: АТОшники становятся проблемой для общества и власти

    Один из адвокатов народного депутата Борислава Розенблата Петр Янченко непрерывно выступал два часа на судебном заседании по избранию его подзащитному меры пресечения. Прокурор Владимир Кривенко назвал его выступление "изнасилованием правосудия".

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