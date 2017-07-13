наверх
13.07.201720:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (115)

    (обновлено: )43
    Луценко отметил, что завтра депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Портнов о снятии неприкосновенности: выиграли те, против кого голосовали

    Как сообщает УНИАН, Луценко также разъяснил депутатам их права.

    Луценко отметил, что завтра эти депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

    Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш