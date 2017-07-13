Луценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).

Как сообщает УНИАН, Луценко также разъяснил депутатам их права.

Луценко отметил, что завтра эти депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.