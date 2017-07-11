Рада дала согласие на привлечение к ответственности Розенблата

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

Соответствующее решение одобрили 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

@verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Борислава Розенблата

При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест депутата.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревают в том числе Розенблата. По версии следствия, в действиях депутата усматриваются признаки злоупотребления служебным влиянием и взяточничества на сумму 280 тысяч долларов.

По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы являются только рекомендацией для депутатов.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

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Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно в Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.