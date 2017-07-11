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    Политика

    Рада дала согласие на привлечение к ответственности Розенблата

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    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (86)

    (обновлено: )178
    За лишение неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата проголосовали 296 народных избранников. После этого вечернее заседание закрыли.
    Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

    Соответствующее решение одобрили 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

    @verkhovna_rada, 11 июля 2017. Результаты голосования ВР в отношении Борислава Розенблата

    При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест депутата.

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревают в том числе Розенблата. По версии следствия, в действиях депутата усматриваются признаки злоупотребления служебным влиянием и взяточничества на сумму 280 тысяч долларов.

    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото
    Нардеп Розенблат перешел дорогу янтарной мафии - Кочетков

    По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы являются только рекомендацией для депутатов.

    Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

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    Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно в Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.

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