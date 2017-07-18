Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Под зданием Печерского суда в Киеве во вторник утром произошло столкновение между народными депутатами, сообщает Еспресо.TV.

По данным издания, стычка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплиным и депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.

Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении статуса народного депутата с работой главным редактором газеты "Политика". Как стало известно, Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.

В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело — попытка дискредитировать его и его партию, их политику.

Также стало известно, что под здание суда принесли шины.

Во вторник суд рассматривает дело против лидера фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко.