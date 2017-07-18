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    Под зданием Печерского суда Киева подрались депутаты

    (обновлено: )10720
    Как стало известно, Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка. В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело - попытка дискредитировать его и его партию, их политику.
    Печерский районный суд Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Под зданием Печерского суда в Киеве во вторник утром произошло столкновение между народными депутатами, сообщает Еспресо.TV.

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    По данным издания, стычка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплиным и депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.

    Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении статуса народного депутата с работой главным редактором газеты "Политика".  Как стало известно, Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.  

    В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело — попытка дискредитировать его и его партию, их политику.

    Также стало известно, что под здание суда принесли шины.

    Во вторник суд рассматривает дело против лидера фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко.

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