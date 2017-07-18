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    Суд во вторник изберет меру пресечения для депутата Розенблата

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (147)

    (обновлено: )3620
    Как стало известно, в 10:00 в помещении Соломенского районного суда города Киева состоится рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 18 июля, Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Украины Бориславу Розенблату. 

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    "18 июля 2017 года в 10:00 в помещении Соломенского районного суда города Киева состоится рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Украины Бориславу Розенблату, который подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 2 и 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении пресс-службы САП.

    Как сообщалось ранее, Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).

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