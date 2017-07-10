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    Политика

    Розенблата исключили из фракции БПП - нардеп

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    (обновлено: )45
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Народного депутата Борислава Розенблата исключили из фракции "Блок Петра Порошенко", заявил глава БПП в Верховной Раде Артур Герасимов. 

    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото
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    "На фракции мы обсуждали вопрос снятия депутатской неприкосновенности согласно тем представлениям, которые сегодня ВР получила от ГПУ. Что касается, прежде всего, Борислава Розенблата, мы заслушали его на фракции, было очень серьезное живое обсуждение, высказывалось много различных мнений, и по результатам этого я хочу сказать, что Борислав поддержал данную позицию, были приняты два важных решения. Первое — Борислав Розенблат был исключен из фракции БПП. Второе — фракция проголосовала за то, что мы будем поддерживать в зале представление ГПУ о привлечении к ответственности народного депутата Борислава Розенблата", — сказал он  в эфире "112 Украина". 

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