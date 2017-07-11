Хроника 10 июля: генсек НАТО в Киеве, биометрический контроль на границе, БПП без Розенблата

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 10 июля, в Украине с визитом находился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина решила не торопиться с заявкой в НАТО, нардепа Борислава Розенблата исключили из фракции "Блок Петра Порошенко", а в Одессе на "7-й километр" был совершен бандитский налет. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Генсек НАТО в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник находился с визитом в Украине. Он провел переговоры с руководством страны, а также выступил перед народными депутатами в Верховной Раде. Официальный Киев пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев организации, заявил президент Украины Петр Порошенко. Также Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов.

Украина введет биометрический контроль для иностранцев

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в понедельник 10 июля принял решение ввести биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих украинскую границу. По словам секретаря ведомства Александра Турчинова, в первую очередь, это коснется граждан России. Вскоре Украина введет систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.

Читайте также: Биометрическая оборона или нападение? В Украину с отпечатками пальцев

Розенблата исключили из фракции БПП

Народного депутата Борислава Розенблата исключили из фракции "Блок Петра Порошенко", заявил глава БПП в Верховной Раде Артур Герасимов. По его словам, назначено дополнительное заседание фракции, на котором будет решаться вопрос, касающийся задержания и ареста Розенблата. Фракция БПП проголосовала за то, что депутаты поддержат в сессионном зале представление ГПУ о привлечении к ответственности Розенблата.

Бандитский налет на "7-й километр" в Одессе

В сети появилась любительская видеозапись вооруженного ограбления киевских предпринимателей на промрынке "7-й километр" утром 10 июля. В ходе налета шесть вооруженных преступников на двух автомобилях напали на предпринимателей из Киева, приехавших на рынок за товаром, отобрав у них сумку с пятью миллионами гривен.

ОПЗ останавливает производство аммиака и карбамида

Руководство Одесского припортового завода (ОПЗ) останавливает агрегаты по производству аммиака и карбамида в результате падения цен на эту продукцию на мировых рынках, сообщил к первый заместитель главы правления завода Николай Щуриков. "В сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании-давальца", – написал он на своей странице в Facebook.

Ирландский лоукостер отменил выход на рынок Украины

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. "Ryanair объявила, что отменяет запланированный выход на рынок Украины после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с представителями аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта Рябикиным (гендиректор госпредприятия "Международный аэропорт Борисполь") в марте этого года", — говорится в сообщении.

Суд в Киеве арестовал дельфинарий "Немо"

Печерский районный суд Киева арестовал столичный дельфинарий "Немо". В ходе досудебного расследования было установлено, что земельный участок, на котором находится дельфинарий, предназначался для строительства, обслуживания и эксплуатации автозаправочного комплекса. "Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения", — отмечается в в постановлении суда.

В Госдуме РФ хотят узаконить публичный отказ от гражданства Украины

Депутаты Госдумы РФ разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства Украины, для тех, кто не смог получить соответствующую справку, сообщили СМИ. "Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, для таких граждан будет установлена процедура "публичного отречения от гражданства Украины". Изменения могут внести в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм.

Читайте также: Неприкосновенность и глубинная отсталость украинского законодательства

Турция договорилась с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока"

Турция достигла договоренности с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока" на ее территории, сообщил РИА Новости генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан. По его словам, "процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет".

Наводнение смыло пятиэтажный дом в Тибете

В Тибете наводнением, вызванным непрекращающимися ливнями, смыло пятиэтажное здание. Стихийное бедствие затронуло около 12 миллионов жителей Китая. Разрушены 53 тысячи домов, ещё 68 тысяч сильно повреждены. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.

Новый вирус атаковал десятки миллионов смартфонов на Android

Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat. Об этом сообщила пресс-служба американской компании Check Point Software Technologies, занимающейся ИТ-безопасностью. Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk.

Именно 10 июля 1040 года (согласно легенде) леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник леди Годиве и отмечают этот день как праздник. В этот же день в 1878 году в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).