Луценко в четверг вручит подозрения Розенблату и Полякову

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг, 13 июля, вручит подозрения народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

"Завтра на 14.30 Розенблат и Поляков вызваны в Генеральную прокуратуру Украины. Я вручу им подозрения, после чего делом будет заниматься следователь НАБУ", — сказал Луценко журналистам после завершения заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента.

Кроме того, он сообщил, что готовится внесение в ВР повторных представлений в отношении депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового. Также Луценко не исключил, что если указанные лица не уплатят налоги, то подозрение в отношении них будет переквалифицировано в "незаконное обогащение".

Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.