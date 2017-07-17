Во вторник суд рассмотрит меру пресечения для Розенблата

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 18 июля, Соломенский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для исключенного из фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра Судебной власти в Facebook.

"Ходатайство об избрании меры пресечения Бориславу Розенблату будет рассмотрено Соломенским районным судом города Киева по адресу: ул. Полковника Шутова, 1", — сообщает пресс-центр.

Также отмечается, что заседание суда начнется в 10.00, судьей выступит Светлана Кушнир.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).