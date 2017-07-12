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    Лишение неприкосновенности: в соцсети высмеяли депутатов

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (96)

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    Верховная Рада во вторник рассмотрела представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение пяти народных депутатов к уголовной ответственности.

    Итоги голосования:

    1. Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности депутата Евгения Дейдея от фракции партии "Народный фронт". Представление Генпрокуратуры поддержали лишь 192 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    2. Верховная Рада дала согласие на лишение неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутата Олеся Довгого ("Воля Народа"), которого прокуратура подозревает в злоупотреблении служебным положением. Представление Генпрокуратуры поддержал 251 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

    3. Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Представление Генпрокуратуры поддержали лишь 177 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    4. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Максима Полякова из фракции партии "Народный фронт", которого подозревают во взяточничестве. Представление Генпрокуратуры поддержали 250 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест Полякова.

    5. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности подозреваемого во взяточничестве депутата Борислава Розенблата, которого исключили из фракции "Блок Петра Порошенко". Представление Генпрокуратуры поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на задержание и арест депутата.

    По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы являются только рекомендацией для депутатов.

    Смотрите также: Жара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов

    Голосование по представлениям Генеральной прокуратуры длилось пять часов.

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