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    Розенблат прибыл на допрос в НАБУ

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (120)

    (обновлено: )15
    Внефракционный народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что он уверен на 100% в своей правоте, поэтому будет ходить на допросы.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Борислав Розенблат прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. 

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    Украинское фото
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    "Если скажут сдать паспорта — сдам. Вопросов нет. Я могу делать все, что угодно, но я законопослушный человек, который уверен на 100% в своей правоте, поэтому я буду ходить на допросы, отвечать на все вопросы и буду делать свое дело", — сказал Розенблат в комментарии журналистам.

    Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).

    Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

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