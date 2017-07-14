Розенблат прибыл на допрос в НАБУ

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Борислав Розенблат прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

"Если скажут сдать паспорта — сдам. Вопросов нет. Я могу делать все, что угодно, но я законопослушный человек, который уверен на 100% в своей правоте, поэтому я буду ходить на допросы, отвечать на все вопросы и буду делать свое дело", — сказал Розенблат в комментарии журналистам.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрения народным депутатам Рады Максиму Полякову ("Народный фронт") и Бориславу Розенеблату (внефракционный).

Как сообщалось ранее, Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.