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    Политика

    Суд установил Розенблату 7 миллионов гривен залога

    (обновлено: )12
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Рада на минувшей неделе дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Полякова, которого подозревают во взяточничестве, и Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уже вручил им подозрения.

    По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, выводы которого являются только рекомендацией для депутатов.

    Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

    Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно в Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.

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