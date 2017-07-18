Новинский внес большую часть залога за Добкина, осталось еще 20 млн грн

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что его коллега по фракции Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен.

"Могу подтвердить, я разговаривал с ним (Новинским — Ред.) полчаса назад по телефону. Подтвердил, что он сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 млн гривен", — сообщил Добкин в эфире телеканала "112 Украина".

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Отвечая на вопрос, когда он планирует внести остальную часть залога, нардеп ответил: "Я не вношу самостоятельно, у меня нет таких денег, я это сказал во время того, как только был перерыв в суде. Вносят мои товарищи, у которых есть финансовая возможность, и у них эти деньги задекларированы. Любая сума, которая вносится как залог, еще проверяется финансовым мониторингом", — заявил Добкин, добавив, что пока не знает, где возьмет остальную сумму для внесения залога:

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест Михаила Добкина. 14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". Нардеп заявил, что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать пределы Украины, но подчеркнул, что его передвижение по Украине не ограничено.

15 июля Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн грн. На внесение залога нардепу дали пять суток.

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По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.