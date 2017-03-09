Блокада Донбасса добивает украинскую экономику - Колесников

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о нехватке угля. Кроме того, предприятие заявило о подготовке к веерным отключениям электроэнергии в Днепропетровской области. Пресс-служба компании сообщает о том, что запасы сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок.

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долларов.

О влиянии блокады Донбасса на украинские предприятия высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Антон Колесников.

"Я бы сказал, тут дело не только в отдельно взятом предприятии, хотя это крупнейшее предприятие украинское. Вопрос в том, что сама эта блокада по всем своим, скажем так, последствиям, и социально-экономическим, и политическим она не несет абсолютно ничего конструктивного, позитивного, чего-то такого, от чего Украина может выиграть сейчас, хоть в какой-то отдаленной перспективе. Если говорить об отдаленной перспективе, все предельно ясно. Блокада на сегодняшний день буквально добивает, и без того находящуюся не в лучшем положении, экономику. Мы все прекрасно видим, как идут у нас дела, в нашей стране, особенно последние три года, мы это ощущаем на уровне собственных доходов, на уровне цен, на размере тарифов, которые мы, в том числе, платим за ЖКХ, которые беспрерывно растут. В этих условиях еще и заблокировать регион, который производит значительную часть жизненно необходимых для Украины ресурсов. Прежде всего, речь идет об украинской энергетике, вообще это безумие, если так говорить, по-простому", — считает политолог.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.