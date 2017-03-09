В Киеве спорили о блокаде и предложили мазать дегтем поезд "Кишинев-Москва"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Шестую неделю продолжается торговая блокада Донбасса, выявившая немало противоречий и позволившая заглянуть в "закулисье" вооруженного конфликта на востоке Украины, который одни считают гражданской войной, другие — войной с Россией, а Киев официально именует антитеррористической операцией (АТО).

В конце января группа бывших участников АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Заплатит каждый украинец"

Украинские власти блокадой недовольны и заявляют о значительном экономическом ущербе. Так, премьер Владимир Гройсман заявил, что "эта блокада повлияет значительно негативно на экономику".

"То, что мы забирали свой украинский уголь и использовали в украинских целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в украинский бюджет, из этого бюджета финансировали все потребности, которые были необходимы. Поэтому блокада, очевидно, что за нее заплатит каждый украинец своими соответствующими потерями", — пояснил премьер. По его словам, "только Украина начинает поднимать голову, вставать экономически с колен, кто-то должен дать сверху, чтобы нам было очень-очень трудно…".

Гройсман также назвал цифры: ежемесячно Украина теряет из-за блокады от 2-х до 4-х миллиардов гривен.

"Горячие головы" из числа противников блокады не раз заявляли, что акция якобы "идет на пользу только России". Но Москва тоже против блокады Донбасса. Об этом прямо сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических — если не сказать нацистских — батальонов и всяких организаций, неприемлема", — заявил Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал украинские власти "применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить".

Даже в НАТО выразили обеспокоенность в связи с блокированием железной дороги в Донбассе и отметили необходимость "разрешения существующих противоречий в законном русле".

"А чиновников — расстреливать!"

О существующих противоречиях, выявленных блокадой Донбасса, и о возможных способах их решения говорили и на заседании "круглого стола", которое организовало в четверг в Киеве "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".

Создалось впечатление, что участники заседания только что совершили грандиозное открытие: оказывается, война — войной, а торговля идет, и кто-то получает прибыли! Словно и не знали, что война всегда кому-то приносит смерть и страдания, а для кого-то это — золотой дождь…

И кто с кем воюет? Когда украинские политики едут за границу, то говорят: Россия — агрессор, у нас война. Когда возвращаются, оказывается, что никакой войны нет, а есть АТО…

Нет оккупированных территорий, но есть Министерство по делам оккупированных территорий, отметил журналист из Луганска Олег Перетяка.

А все-таки украинцам надо определиться, что происходит на востоке — война или АТО? Если война, сказал один из выступавших, то должно быть военное положение, со всеми вытекающими: "замораживание" работы всех выборных органов, военные администрации, возвращение смертной казни (воров-чиновников — расстреливать).

Его спросили: "А кто же тогда согласится работать чиновником?". — "А кто идет на войну, зная, что могут убить? Идут патриоты. И чиновниками будут работать патриоты. Я сам готов работать", — такой последовал ответ.

Как заявил мэр (по всей видимости — "мэр в изгнании") находящегося ныне на неподконтрольной территории города Александровск Луганской области Николай Греков, Украине необходимо наконец определиться со статусом неподконтрольных территорий и находящихся там граждан. Возникает много вопросов: эти территории — оккупированы или нет? Эти граждане — граждане Украины или нет? Но — "власть все три года бездействует".

По мнению мэра, в сложившейся ситуации "виноваты все депутаты Верховной Рады без исключения", Кабмин и все другие органы власти. Но особенно досталось Раде. Греков сообщил, что "приглашали на круглый стол депутатов… но они в очередной раз забили на это дело".

"Понавыбирали людей (В Раду — Ред.), которые по телевизору выступают, и им интересно… какие у них дома, на каких машинах они ездят, какие у них шлюхи и все остальное. И никого из них не интересует законодательное творчество", — оценил Греков работу украинских парламентариев.

В Москву? Облить керосином, вымазать дёгтем!

Блокада Донбасса — дело дорогостоящее, и участники акции "либо зарабатывают, либо обмануты теми, кто зарабатывает", отметил принимавший участие в дискуссии блогер Всеволод Филимоненко.

Из этого правильного, на наш взгляд, наблюдения, сделан был неожиданный вывод: "нужно заблокировать границу с Россией, кроме территории Крыма и Донбасса — таким образом мы продемонстрируем, что это наша территория, а границу с агрессором мы заблокируем".

Филимоненко также заявил, что "нужно блокировать бизнес россиян и предателей из Луганска и Донецка в Киеве и в других городах" (далее последовало обсуждение — у кого из "предателей" где и какой бизнес).

Многие удивлялись другим "странностям войны". Один из выступавших объявил, что встречал людей на вокзале и с удивлением узнал, что "поезд "Кишинев-Москва", оказывается, идет через Киев". И вопросил: где "Правый сектор", где другие "патриоты", "почему до сих пор этот поезд не в керосине, не в дёгте, не в чём?!". Активист, по всей видимости, не прочел на вокзале расписания… Дёгтя на всех не хватит. Но само предложение — очень даже характерное.

Кто-то, впрочем, через три года начинает постепенно догадываться: "да это же просто цирк!" (но — кровавый цирк, добавим). Как может быть, что на неподконтрольной Киеву территории работают предприятия, которые платят налог Киеву? Как Киев может платить "террористам" за уголь? Похоже, «это сговор». И блокада только его и обнаружила для общественности (предположили некоторые ораторы).

"Хуже парламента не было…"

Другие предположения касались внутриполитических аспектов блокады: почему именно фракция "Самопомич" является организатором акции, не связано ли это как-то с "мусорной эпопеей", грозящей уничтожить политические перспективы одного мэра?

Блокада выявила, что вся украинская экономика работает через схемы, делились соображениями некоторые участники "круглого стола". Да так всегда было в новейшей истории Украины, но — "никто не мог предположить, что у власти такие (торговые — Ред.) связи с самопровозглашенными республиками".

Дошли даже до вывода, что и после победы Майдана власть все равно олигархическая, тарифы и прочие цены взлетели, "жить стало хуже". Власть оторвана от народа (подождите — но это ведь именно Майдан сделал ее властью? К кому претензии?— Авт.), занята своими делами, что до депутатов — "хуже парламента, чем этот, в Украине не было".

Э-э, уж не "агенты" ли Кремля собрались? Но нет: из всех выступлений следовало, что в украинских бедах виноват Кремль, и тезис о России-"агрессоре" никто не поставил под сомнение.

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Правда, один из выступавших, подчеркнув недопустимость "торговли с оккупантами", добавил: с другой стороны, все войны когда-то заканчиваются, и — "Россию мы не победим"… Но ему твердо ответили: "Обязательно победим! Или развалим". Можно себе представить, куда готовы завести Украину авторы столь "конструктивных" идей.

Напомним, в ответ на торговую блокаду республики Донбасса заявили о "встречной" блокаде и с 1 марта ввели внешнее управление на расположенных на территории ЛДНР предприятиях украинской юрисдикции.