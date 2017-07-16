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    Общество

    Добкин привел доказательство, что Швейцария прекратила против него санкции

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (142)

    (обновлено: )103
    Добкин опубликовал документ о прекращении против него санкций: "Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина – недостоверная информация ГПУ".
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Арестованный судом накануне народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции.

    "Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина – недостоверная информация ГПУ", – написал он на своей странице в Facebook.

    Также Добкин опубликовал соответствующий документ. 

    facebook.com/Михаил Добкин
    Добкин опубликовал документ о прекращении против него санкций

    Печерский суд Киева в субботу арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен. Добкин не был тут же задержан и взят под стражу, поскольку суд дал ему 5 дней на внесение залога.

    Если по истечении этого срока деньги не внесут, нардепа арестуют на два месяца — до 14 сентября. Сам Добкин заявил, что ожидал другого решения. Он надеялся, что его отпустят под личное обязательство или на поруки депутатов.

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