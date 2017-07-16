Добкин привел доказательство, что Швейцария прекратила против него санкции

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Арестованный судом накануне народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции.

"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина – недостоверная информация ГПУ", – написал он на своей странице в Facebook.

Также Добкин опубликовал соответствующий документ.

facebook.com/Михаил Добкин Добкин опубликовал документ о прекращении против него санкций

Печерский суд Киева в субботу арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен. Добкин не был тут же задержан и взят под стражу, поскольку суд дал ему 5 дней на внесение залога.

Если по истечении этого срока деньги не внесут, нардепа арестуют на два месяца — до 14 сентября. Сам Добкин заявил, что ожидал другого решения. Он надеялся, что его отпустят под личное обязательство или на поруки депутатов.