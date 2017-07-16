Арест Добкина только увеличат рейтинг нардепа - эксперт

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен. Добкин не был тут же задержан и взят под стражу, поскольку суд дал ему 5 дней на внесение залога. Если по истечении этого срока деньги не внесут, нардепа арестуют на два месяца — до 14 сентября. Сам Добкин заявил, что ожидал другого решения. Он надеялся, что его отпустят под личное обязательство или на поруки депутатов.

Может ли случиться, что за эти пять дней Добкин сбежит из страны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

"Сомневаюсь, что Михаил Добкин попытается сбежать, тем более, что в украинских реалиях уголовное преследование — оно в любом случае, независимо, есть ли для этого основания или это исключительно политические мотивы, увеличивает рейтинг политика. Поэтому для Михаила Добкина — это шанс, чтобы больше его фамилия появлялась в СМИ, и это повлияет на рост его рейтинга, принимая во внимание украинские реалии и украинские политические традиции", — спрогнозировал Москалюк.