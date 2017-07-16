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    Арест Добкина только увеличат рейтинг нардепа - эксперт

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    Нардеп Михаил Добкин, которому суд предоставил возможность внести залог в 50 млн гривен, вряд ли попытается сбежать из страны. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен. Добкин не был тут же задержан и взят под стражу, поскольку суд дал ему 5 дней на внесение залога. Если по истечении этого срока деньги не внесут, нардепа арестуют на два месяца — до 14 сентября. Сам Добкин заявил, что ожидал другого решения. Он надеялся, что его отпустят под личное обязательство или на поруки депутатов.

    Добкин прокомментировал решение суда о своем аресте
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    Арест Добкина и залог в 50 миллионов. Комментарий депутата

    Может ли случиться, что за эти пять дней Добкин сбежит из страны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

    "Сомневаюсь, что Михаил Добкин попытается сбежать, тем более, что в украинских реалиях уголовное преследование — оно в любом случае, независимо, есть ли для этого основания или это исключительно политические мотивы, увеличивает рейтинг политика. Поэтому для Михаила Добкина — это шанс, чтобы больше его фамилия появлялась в СМИ, и это повлияет на рост его рейтинга, принимая во внимание украинские реалии и украинские политические традиции", — спрогнозировал Москалюк.

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