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    "Оппозиционный блок" готов собрать залог в 50 млн грн за Добкина

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (136)

    (обновлено: )37440
    Как заявил депутат от оппозиции Вадим Новинский, члены "Оппозиционного блока" будут помогать Михаилу Добкину "выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе".
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Депутат от оппозиции Вадим Новинский заявил, что "Оппозиционный блок" готов собрать 50 миллионов гривен для внесения залога за депутата Михаила Добкина.

    Прямая трансляция из зала суда, где избирают меру пресечения Михаилу Добкину
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Добкин выступил на заседании суда

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    В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов). Добкин считает, что размер залога необоснованно большой, и заявил, что не будет вносить за себя деньги.

    "И я, и все остальные члены нашей команды будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", — приводятся слова Новинского на сайте "Оппозиционного блока".

    Политик заявил, что не согласен с решением суда, поскольку считает, что Добкина было достаточно передать на поруки.

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте Добкина.

    Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.

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