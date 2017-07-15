Арест Добкина и залог в 50 миллионов. Комментарий депутата

В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

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"Я считаю, это арест, потому что сумма залога не оставляет альтернативы. Это не альтернатива, это видимость альтернативы, мы должны с вами понимать, что такие сумы залогов в УПК не были прописаны нигде, там есть суммы залога, они совсем другие, они соразмерные доходам человека, которого в чем-то обвиняют. Можно посмотреть декларацию, можно посмотреть еще что-то и, исходя из этого, сделать залог. Я же не могу сейчас идти продавать дом, выселять детей с женой на улицу, чтобы собрать деньги, для того чтобы оплатить залог… Я залог вносить не буду, у меня денег нет", — сказал Добкин журналистам после заседания суда.