Разумков о будущем депутатов Розенблата, Полякова, Добкина

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Соломенский суд Киева обязал народного депутата Борислава Розенблата внести залог в размере семи миллионов гривен, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

Позже Розенблат заявил, что не может самостоятельно внести залог и не знает, найдутся ли люди, которые захотят это сделать. Также Розенблат назвал "фейковым" дело, которое в отношении него рассматривается в суде.

Нардепа подозревают в получении крупной взятки в 200 тысяч долларов от компании по добыче янтаря. За другого подсудного депутата Михаила Добкина уже внесли залог, причем в его случае сумма значительно больше, чем в деле Розенблата. Суд установил для Добкина залог в размере 50 миллионов гривен, 30 миллионов дал Вадим Новинский, а 20 миллионов гривен — Борис Колесников.

Ход расследования дел против народных депутатов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

УНИАН Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

Сугубо с политической точки зрения как далее будет развиваться дело Розенблата?

— Самое гадкое в сложившейся ситуации, что действительно мы с вами обсуждаем сложившиеся обстоятельства с политической точки зрения. А, наверное, было бы правильно, если мы стремимся в Европу, обсуждать сугубо с юридической стороны. По поводу самого Розенблата, действительно, позиция очень удобная, очень странная, как для меня, потому что все прекрасно видели так называемый фильм, как его называет сам Розенблат. Тем не менее, я думаю, что у большинства телезрителей данного фильма было очень небольшое количество сомнений по поводу того, что действительно происходило. И формулировка от народного избранника о том, что меня провоцировали таким образом, тогда можно говорить, что если стоит открытая машина, ее угнали, вы тоже спровоцировали вора. Или залезли к вам в окно, которое вы не закрыли.

Это тоже провокация. Поэтому было бы правильнее, чтобы Розенблат поступил так, как, например, другие народные депутаты. Их было не много, но тем не менее, взял и снял с себя депутатский не только иммунитет, а сложил депутатские полномочия. К чему, его, в принципе, призывал Юрий Луценко. Но в рамках того, что мы видели в суде, его обязали вернуть паспорта, но, тем не менее, задержать, ограничить его в передвижении, и даже если он не внесет залог, применить к нему другие какие-то санкции, у правоохранительных органов сегодня механизма нет. Единственное, что они могут сделать, это в случае, если он не будет являться на допросы, не сдаст паспорта, не внесет залог, будет игнорировать требования следователей, снова подать обращение со стороны генпрокурора в ВР, дабы ВР рассмотрела его и уже дала разрешение на задержание и, например, арест.

Судьба Розенблата и Максима Полякова будет схожей? Или будет определенное политическое противостояние между президентской командой и командой "Народного фронта"?

— Я думаю, что приблизительно будет схожая ситуация. Потому что если мы берем рассмотрение дела Полякова и Розенблата в регламентном комитете, то когда рассматривался вопрос по Полякову, не было такого развернутого видео, аудио сюжета, который потом продемонстрировала ГПУ вместе с САП и НАБУ по самому уже Розенблату. Поэтому, как ни крути, дела будут идти параллельно. Позиция "Народного фронта" все-таки, вы абсолютно правильно заметили, такова, что своих не сдаем. Но до определенной точки кипения, потому что дальше это может очень негативно отразиться в целом на политической силе. Когда крыть нечем, как было по ситуации с Розенблатом, когда уже не было у Виктора Пинзеника другого механизма, как согласиться с требованиями ГПУ, вот все, что угодно можно было дальше обсуждать, но выбор был очевиден, они на это пошли. Поэтому на самом деле, здесь очень много зависит от правоохранительных органов, от следственных групп, насколько качественно и скрупулезно они будут собирать доказательную базу, и ее отстаивать в суде. Я бы хотел верить в то, что все-таки правосудие наконец-то в Украине восторжествует.

Каким-то образом на перспективах этого дела скажется то, что следователи ФБР принимали участие в расследовании, по крайней мере, на начальных этапах этого дела?

— Лучше, чтобы и НАБУ, и САП поступали так, как они поступили в деле Розенблата — выкатили уже полный массив информации по этому делу. И только после этого сказали, кто им помогал в проведении тех или иных следственных действий. Что же касаемо, будет влиять присутствие, зримое или незримое присутствие представителей ФБР в рамках расследования так называемого янтарного дела, конечно же, будет. Во-первых, прямо или косвенно, но они имеют определенное влияние на представителей как САП, так и НАБУ. Это раз. Во-вторых, если политики позволяют себе выливать ушат грязи на представителей силовых ведомств сразу после того, как против них возбуждается то или иное уголовное дело, то позволять себе такие же действия по отношению к ФБР не только неправильно и нелогично, но еще и небезопасно. Поэтому я думаю, что в следственных мероприятиях и дальше будет принимать участие ФБР, по крайней мере, мне в данной ситуации хотелось бы этого — это раз. И два — я думаю, что под давлением в том числе и наших международных партнеров это дело дойдет до суда, и наконец-то мы увидим какую-то результативную часть того, чего хотело бы наконец лицезреть наше с вами общество.

Читайте также: Эксперт: арест Розенблата – вопрос спорный

Стоит ли ожидать, что дело не только дойдет до суда, но и что суд в более-менее оперативные сроки вынесет какой-то приговор?

— Объективности ради стоит заметить, что буксовали они с двух сторон. С одной стороны, это так называемый самый гуманный суд в мире наш, с другой стороны, иногда и представители САП, НАБУ и ГПУ выглядели слабее, нежели сторона защиты обвиняемых в тех или иных коррупционных составляющих. И это еще один шаг, который нужно проработать, которому нужно научиться, и более качественно готовить доказательную базу перед тем, как дело передается в суд. Потому что да, мы все прекрасно понимаем, что суды у нас не самые лучшие ни в Европе, ни в мире. И много есть и коррупционных составляющих в их действиях. Но если доказательная база будет подготовлена так, знаете, говорят, без сучка, без задоринки, то даже самому коррумпированному суду будет очень тяжело развалить дело. Особенно с учетом того давления, которое осуществляет сегодня и общественность, и журналистский корпус, и отпустить реально виновного на свободу. Если же где-то не дорабатывают правоохранительные органы, и сторона защиты вместе с судом находит общий язык и изыскивает механизмы, как развалить это дело, то действительно, это часто происходит. Поэтому тут две составляющих, два пути, которыми нужно идти параллельно, дабы потом все-таки они где-то пересеклись. Я уверен, что рано или поздно это произойдет.

Смотрите также: Арест Добкина и залог в 50 миллионов. Комментарий депутата

Дело Добкина как дальше будет развиваться? За него уже вчера внесли залог.

— По крайней мере, была информация о части залога. А я вот про 20 миллионов. Еще не слышал. Значит, все. Значит Михаил Маркович пока будет находиться на свободе, потому что залог составлял 50 миллионов. И он, насколько я знаю, где-то в СМИ было то, что он сделал селфи с дочкой, что все, я уже дома. Следствие будет идти. Следствие здесь будет, на мой взгляд, гораздо тяжелее продвигаться, нежели по делу Розенблата и Полякова, и по ряду объективных и субъективных причин. Потому что там принимались решения коллегиальными органами. И доказать умысел в деле о мошенничестве будет гораздо тяжелее, нежели доказать умысел в получении неправомерной выгоды по тем статьям, которые инкриминируются сегодня Розенблату с Поляковым. Я думаю, что это дело не одного дня. Оно будет достаточно долго тянуться и находиться на повестке дня. А если мы посмотрим опять же на то, о чем говорили вы, о том, что по ряду народных депутатов, в том числе и по тому же Новинскому есть уголовные дела, которые, мягко говоря, сегодня сняты с повестки дня и находятся в такой стадии стагнации. Поэтому я думаю, что дело Добкина будет где-то в одном ряду с ними.

Может ли сложившаяся ситуация сыграть в плюс Добкину как политику?

— Может, такую карту действительно сегодня разыгрывают представители "Оппозиционного блока" и надо отдать должное, что Михаил Маркович занимал такую достаточно правую и сильную позицию, когда он говорил о том, что я готов сдать паспорта, я приехал с тревожным чемоданчиком. Это все тоже помимо реалий, которые имеют место быть, это еще определенная пиар-составляющая в действиях того или иного политика. А что касаемо украинского избирателя, мы любим жалеть. Мы всегда против несправедливости. И если мы считаем, что, а возможно, здесь она имеет место быть, то это добавляет однозначно и узнаваемости, хотя у Добкина она достаточно большая, и электоральной поддержки. Это выгодно и лично Михаилу Марковичу, и это выгодно, действительно, его политической силе, "Оппозиционному блоку". Поэтому они попробовали из этого выжать то, что могли. И возможно поэтому его и не задерживали в здании ВР, когда сразу было получено разрешение от ВР не только на снятие неприкосновенности, но также на задержание и арест. После этого он ездил в прокуратуру и снова ничего не произошло. Но тем не менее, политические баллы Добкин пока с этого получил. Насколько долго продержится этот позитивный эффект, мы посмотрим. И до выборов еще далеко. На самом деле пока выборы придут, эти электоральные плюсы, я думаю, что они растают. По крайней мере, если ситуация будет находиться в той же стадии, в которой она находится сегодня.

Политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" заявила, что ни одну партию власти украинцы не будут поддерживать в таких непопулярных решениях как сокращение социальных выплат, поэтому на первый план вышла тема неприкосновенности.

После снятия неприкосновенности с нескольких парламентариев по представлению ГПУ, следующим этапом Верховной Раде стоило бы проголосовать за снятие неприкосновенности со всех депутатов. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Дмитрий Разумков.