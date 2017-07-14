Солонтай: ни война, ни кризис не заставят депутатов работать летом

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Верховная Рада в четверг, 13 июля, в первом чтении приняла проект пенсионной реформы, нардепы проголосовали закон о Конституционном суде и увеличили расходы государственного бюджета.

Также Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, одобрила его задержание и арест.

Работу Верховной Рады прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Александр Солонтай / Facebook Александр Солонтай

На вашу думку, засідання парламенту можна назвати продуктивним?

— Якби вони постійно працювали на такому рівні, то парламент виглядав би набагато краще, тому що, з одного боку, багатьом не подобається те, що вони там постійно то скандалять, то сваряться, то перерви роблять, то трибуну блокують – все те, що вчора було. Але насправді це нормальний був робочий день. Вони почали в 10:00, в 11:00 розкачались, закінчили о 20:00. Якби так в середньому працював парламент, то до нього би питань взагалі не було, але, на жаль, всі інші дні парламент працює набагато гірше або просто не працює.

А чому була така продуктивність?

— Вони як студенти – все поклали на останній день. Вийшло так, що на один вчорашній день два законопроекти по свободі слова, один пакет величезний пенсійної реформи, один пакет медичної реформи, освітянські законопроекти, бюджет, питання зняття недоторканності, питання, пов язані з військовою справою, з кібербезпекою тощо. Вони як студенти з цією заборгованістю в кінці року намагаються все повирішувати, що протягом півроку не повирішували. Зрозуміло, що в них не все виходить.

Це заборгованість чи пакетні домовленості?

— Ні, це серйозні заборгованості. Я нагадаю, що пенсійна реформа мала бути ще в квітні проголосована, медичну реформу до 12 травня мали оформити, питання недоторканності мали зняти чотири парламенти тому. А цей парламент ще два роки тому, коли зайшов у парламент, розпочав зміни до чинного законодавства і забув проголосувати, забув я в лапках говорю, тому що забули вони спеціально проголосувати внесення змін до Конституції про недоторканність і в результаті витрачають тепер повно часу на ці шоу по недоторканності, хоча вони давно вже мали внести зміни до Конституції, вони навіть перше читання пройшли.

Щодо зняття недоторканності, надання згоди на затримання та арешт Михайла Добкіна. Чи не сталось так, що він просто став цапом-відбувайлом, коли був необхідний прощальний акорд, акт єдності Генпрокуратури та ВР?

— Ви в мене прямо з язика саме філологічне формулювання зняли про цапа-відбувайла, я вже не говорю про саму суть. Ви правильно все зрозуміли. ВР потрібно було показати те, що вони все-таки вміють відрізняти зняття недоторканності від незняття недоторканності, бо все, що виробляла ВР до цього часу, це були фейкові зняття недоторканності в умовах того, що недоторканність формально знімається, а реально не знімається. Вони вирішили показати, що ні, вони пам ятають, чим одне відрізняється від іншого. Власне, з Добкіна організували такого собі цапа-відбувайла.

В кулуарах ходили чутки, що нібито домовились Опоблок з представниками коаліції, тому що саме Опоблок надав вирішальні голоси, наприклад, за законопроект про Конституційний суд, про зміни до держбюджету – те, що пропонувала влада. Однак потім ці домовленості зірвались. Як ви вважаєте?

— Жодного підтвердження іншого, окрім ситуативних голосувань Опоблоку за це питання, що пов язане з Конституційним судом тощо, немає. Можливо, суть домовленостей зовсім інша. Можливо, домовленість полягає в тому, що з Добкіна знімають недоторканність, але його ніхто не арештовує в залі, йому ніхто не вручає одразу повістку до суду, і він таким чином може почувати себе безпечно, подібно до того, як Новінський почувається, його колега по фракції. У нього немає недоторканності, але він собі ходить на роботу, парламентську маю на увазі, і ніяких взагалі проблем не відчуває. Ми не знаємо, в чому суть цих домовленостей. Але я б не поспішав робити висновок про те, що Порошенко кинув Опозиційний Блок, скористався їхніми голосами, і тепер він такий герой, в кінці вирішив не розрахуватися. Я не думаю, що ситуація полягає в цьому. Просто до кінця ми не зрозуміли суть домовленостей, і подумали, що домовленість в тому, щоб не голосувати за зняття недоторканності по Добкіну повністю. Але це не так, як ми бачимо, голоси були.

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Пенсійну реформу все ж таки крізь перше читання тишком-нишком проштовхнули, однак ще не відомо, в якому вигляді вона дійде до другого читання. Повернуться депутати до цього проекту восени, коли вже почнуться бюджетні торги?

— Пенсійна реформа — це така штука в Україні, нон-стоп, через те, що ніхто з урядів не наважується зробити пенсійну реформу, ще з часів Януковича вона виникла гостро, комплексно, а кожний намагається відремонтувати якусь одну-дві деталі, щоби система якось, оцей віз, якось він їхав, то колесо підремонтувати, то палку, то поводиря трошечки. Ми, на жаль, увійшли в такий процес, коли жоден уряд не хоче взяти на себе відповідальності, змінити комплексно пенсійну систему, запровадити три рівні, а лише під тиском обставин, а обставина ця називається дірка в Пенсійному фонді, під тиском цих обставин повертаються постійно до тих чи інших змін в чинне пенсійне законодавство.

І коли буде розглядатися бюджетний процес, вони знову повернуться до пенсійного законодавства, бо цю дірку в пенсійному фонді вони компенсовують за рахунок коштів державного бюджету. Тому так мало видатків з державного бюджету на розвиток, так мало насправді відбувається якихось глобальних проектів національних, які потрібні для розвитку країни. Тому що державний бюджет перекриває фінансову дирку, яка виникає в Пенсійному фонді. І величезні гроші уходять енергомонополістам і олігархам, яким відбувається перекриття через субсидії і через, відповідно, кошти на соціалку.

А щодо медичної реформи? До неї в другому читанні вчора депутати так і не дісталися…

— Депутати все-таки були готові голосувати за що завгодно, але щоб тільки розбігтися, бо не хотіли працювати. І вони розуміли, що якщо вони о 19:00 проголосують, і почнеться розгляд медичної реформи, то вони підуть в 3:00 чи в 5:00. На це вони були вчора не здатні.

Повернуться до цього питання восени?

— Однозначно, що рано ставити хрест на медичній реформі. Я впевнений, що Супрун буде боротися, я впевнений, що всі громадські організації будуть боротися за свій варіант, я впевнений, що протистояння з Тодуровим, з Богомолець, з Мусієм буде тривати далі. І відповідно, законопроекти будуть еволюціонувати під тиском ударів з обидвох сторін. Але я впевнений, що ми до цієї теми повернемося ще не раз, і до кінця цього року, і можливо, навіть до кінця цієї сесії, якщо вони сьогодні не закриють сесію, а просто зроблять літні канікули. Тому що ми всі розуміємо в суспільстві, 90 з копійками відсотків громадян погоджуються з одною-єдиною тезою: так далі не можна. Система охорони здоров'я не витримує жодної критики.

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Закриють сесію і розійдуться на канікули?

— Насправді може бути, що завгодно, враховуючи, що на сьогодні якихось особливих таких голосувань не планується, типу яскравих таких, піарних, рекламних, типу Добкіна або пенсійної реформи. То дуже ймовірно, що вони можуть повернутися до варіанту про те, щоби не закривати сесію, а зробити перерву. Але незалежно від того, який варіант вони оберуть, це насправді для нас значення не має. Висновок один — чи в них буде закрита сесія, чи в них не буде закрита сесія, вони влітку не працюватимуть. Є два яскравих докази цьому. 2015 рік, коли в нас іще був розпал досить сильних бойових дій, Дебальцевський котел, а перед цим же ж війна почалася, тобто річниця фактично бойових дій, ВР не закрила сесію, але все одно не працювала. Вона зібралася тільки перед 31 серпня. Минулого року було 25 років незалежності. ВР в свій час проголосила незалежність. І навіть на День незалежності вони не зібралися на ювілейне 25-річне зібрання під куполом ВР, хоча на День незалежності вони завжди сходяться на свої урочисті збори. Таким чином, бачимо за підсумками трьох минулих років, навіть в умовах війни, навіть в умовах повної економічної кризи, яка є в нашій державі, наш парламент не здатний працювати влітку. Туди обрали людей, які свою роботу уявляють інакше, не професійну політичну, як парламентарі, а захист своїх бізнес-інтересів. А цим вони успішно займаються, просто це робиться не під куполом парламенту.

Кто в этом составе ВР вас больше всех разочаровал, а кто обнадежил? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели.

Михаил, Киев: Сергей Высоцкий разочаровал. Тем, что обманщик. И во фракции, извините, обманщиков.

Галина Ивановна, Киев: Меня больше всех разочаровали еврооптимисты. Они евротрепачами оказались. Это такой кошмар. Я столько ожидала от Найема и других, которые были журналистами. Сплошное разочарование.

Игорь, Киев: Разочаровали практически все, больше всех — Надежда Савченко. Кто порадовал, кем я бы гордился, это Ирина Геращенко. Вообще весь состав ВР, практически 99%, вызывает разочарование. И такие люди, как Ляшко или партия "Самопомич", которая не может в городе Львове даже навести порядок, а не говоря уже о стране, полное разочарование. Такой состав, который даже не хочет работать, он не должен присутствовать в ВР.

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Александр, Киевская область: Вы все констатируете то, что произошло, но самое главное, что есть у меня, допустим, модель, как коррупцию эту у нас в стране за шесть месяцев полностью остановить. Так, чтобы придя к власти, как наш президент очередной, разочаровавший меня, на крови пришел к власти и начинает снова повторять те же ошибки, что и предыдущие: ставит своих сватов у руля. Я работал при руководителе, очень гениальном. Он никогда не ставил своих близких к руководству, потому что с них нельзя спросить.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

А политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" спрогнозировал, что в новом политическом сезоне тема снятия депутатской неприкосновенности будет поднята с новым размахом.