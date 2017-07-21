Нардеп Поляков назвал "голодранцами" всех, кто не может купить два iPhone

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков считает голодранцами всех, кто не может приобрести себе два смартфона iPhone производства американской компании Apple. Об этом политик заявил в ходе судебного заседания, на котором ему выбирают меру пресечения, передает УНИАН.

После слов прокуроров о том, что за полученные в качестве взятки деньги он приобрел себе и своей жене два iPhone, Поляков взял слово и сказал: "Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два iPhone".

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков, который подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

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Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно в Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.