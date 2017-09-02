В БПП назвали "правильным шагом" введение биометрического контроля с РФ

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Введение биометрического контроля иностранных граждан на границе был правильным шагом, заявил член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Я удивлен, что он произошел только сейчас. Имея безвиз с ЕС и не имея никаких преград на своих границах с РФ, в которой нет безвиза с ЕС, ну это странно. А во-вторых, — мы говорим о стране, с которой мы воюем. Ни для кого не секрет, что там находятся российские войска. В этой ситуации не вводить дополнительных преград при прохождении нашей границы — это странно", — сказал Найем в эфире телеканала "112 Украина".

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Ранее введение биометрического контроля на границе подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, в настоящее время ведомство активно работает над внедрением новой системы пограничного контроля. В частности, тестируется оборудование, которое позволяет осуществлять биометрический контроль удаленно от пунктов базирования пограничников, в поездах или на морском транспорте.

Напомним, 1 сентября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 10 июля 2017 года, которым предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, а также предварительной системы регистрации въезда — специально для граждан Российской Федерации.