наверх
02.09.201700:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В БПП назвали "правильным шагом" введение биометрического контроля с РФ

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (98)

    (обновлено: )11
    Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым, в частности, предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Введение биометрического контроля иностранных граждан на границе был правильным шагом, заявил член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: став на дорогу "прочь от Москвы", власти будут наращивать проблемы

    "Я удивлен, что он произошел только сейчас. Имея безвиз с ЕС и не имея никаких преград на своих границах с РФ, в которой нет безвиза с ЕС, ну это странно. А во-вторых, — мы говорим о стране, с которой мы воюем. Ни для кого не секрет, что там находятся российские войска. В этой ситуации не вводить дополнительных преград при прохождении нашей границы — это странно", — сказал Найем в эфире телеканала "112 Украина".

    Читайте также: Визовый режим с РФ: Киев хоронит себя изоляцией

    Ранее введение биометрического контроля на границе подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, в настоящее время ведомство активно работает над внедрением новой системы пограничного контроля. В частности, тестируется оборудование, которое позволяет осуществлять биометрический контроль удаленно от пунктов базирования пограничников, в поездах или на морском транспорте.

    Напомним, 1 сентября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 10 июля 2017 года, которым предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, а также предварительной системы регистрации въезда — специально для граждан Российской Федерации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии