Верховная Рада: планы поработать, как в "день сурка"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В ожидании нового политического сезона политики, эксперты и простые обыватели терялись в догадках. Слишком многих в Украине тревожит, что несет в себе осенний период и какие вызовы встанут перед государством. Хотя бы отчасти дать ответы на волнующие вопросы мог Согласительный совет Верховной Рады в понедельник. Впервые собравшись, после летних каникул, отдохнувшие депутатов вполне могли обнажить те или иные новые мотивации.

Достижения Порошенко

Но как ни старались журналисты увидеть в словах и поступках нардепов что-то экстраординарное, этого им не удалось. То ли отсутствие конкретной стратегии на сезон, то ли банальное желание до времени скрыть свои реальные планы привело к тому, что первое после каникул собрание мало чем отличалось от предыдущих. Каждый из присутствующих на заседании глав фракций, порой, забыв о рамках приличия, гнул свою, уже хорошо знакомую всем линию.

В "Блоке Петра Порошенкоa говорили о "победах президента", боевой мощи, показанной на параде независимости и о, том как на Банковой стабилизировали макропоказатели экономики. Беззастенчиво нахваливая своего шефа, руководитель фракции Артур Герасимов, казалось, вообще забыл о том, над чем предстоит работать Верховной Раде и делал акценты на достижениях прошлого. "Безвиз", "Ассоциация с ЕС, ради которой стоял Майдан", "реформы" — степень оторванности соратника Порошенко от украинских реалий прослеживалась невооруженным взглядом.

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Профессионализм Яценюка

Перед тем как слово взял глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, автор этих строк практически почувствовал себя ясновидящим. Показалось, что вот сейчас политик включит микрофон и уже в который раз начнет вещать об "агрессорах из РФ" и необходимости выделения немалых средств на укрепление оборонных редутов. Так и получилось — по версии Бурбака, северные соседи готовились все лето и теперь готовят "реванш" пророссийских сил.

"Банда Януковича", "НАТО", профессионализм Арсения Яценюка — вот вкратце все, что хотел сообщить Бурбак избирателям. Правда, завершая свой спич, лидер "Народного фронта" заявил, что досрочных выборов не будет, мол, и не надейтесь.

Гнев Тимошенко

Не изменилась и стратегия Юлии Тимошенко, которая закончив эксперименты с имиджем, в Раду пришла с привычном образе женщины с косой. Если собрать все, о чем говорила лидер "Батькивщины" воедино, вспоминается ее легендарная фраза: "Пропало все!"

"Согласно данным ООН, по уровню счастья Украина входит в последнюю десятку среди всех стран мира, наряду с Ботсваной, Центральноафриканской республикой и Венесуэлой", - отметила Тимошенко. "Такой трагедии Украина не переживала никогда! Люди в стране загнаны в тупик. Около 60% украинцев после "славных трехлетних реформ" находятся за чертой бедности, а национальный ВВП в расчете на одного человека упал за последние годы на 31,9%"

Не особенно отличались от прошлого сезона темы, которые поднимали те, кто номинально находится в оппозиции к власти — Олег Ляшко и Юрий Бойко. Отдохнувший на фешенебельных курортах лидер радикалов демонстративно заботился о врачах, фермерах и пенсионерах, а глава "Оппозиционного блока" опять оседлал любимого конька — тему мира на востоке.

В ожидании Михо

Тем не менее, "День сурка" в стенах Верховной Рады политические эксперты связывают с тем, что реальная повестка дня на осень пока еще не спланирована.

"Реально политический сезон начнется в следующий понедельник", - говорит политолог Павел Рудяков. "Толчком к нему послужит приезд в Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. К этому времени, возможно, прояснятся ставки иностранных игроков. На следующей неделе, начнется реальный процесс. Думаю, что все политические силы готовы к сезону, просто не хотят стартовать преждевременно".