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    В Италии по делу нацгвардейца Маркива шесть часов допрашивали нардепа от БПП

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    Нардеп от БПП Андрей Антоныщак был допрошен по делу украинского военного Виталия Маркива. Депутат является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.
    Народный депутат Андрей Антоныщак
    Facebook Андрей Антоныщак

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Милана допросила народного депутата от партии "Блок Петра Порошенко" Андрея Антоныщака, сообщил народный депутат на своей странице в Facebook.

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    Нардеп был допрошен по делу украинского военного Виталия Маркива. Народный депутат Антоныщак является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

    Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

    По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

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