Эксперт о ротации минимальных зарплат от Минсоцполитики

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Минсоцполитики хотят ввести разный уровень минимальных зарплат с привязкой к уровню квалификации работников в тех или иных сферах. Об этом накануне сообщил профильный министр Андрей Рева.

Данную инициативу касательно зарплат прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам пенсионной системы Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова.

Почему подняли тему о дифференциации минимальных зарплат?

— Мы же вышли из социализма, и мы привыкли, что минимальную заработную плату нам кто-то устанавливает. И все ждут, что министры или Кабмин установит минимальную заработную плату и все это выполнят. Однако, это все было очень актуально, когда у нас была 100% государственная собственность, и государство диктовало условия во всех отраслях. Как только у нас появилась частная собственность, мы настаиваем, чтобы сейчас у нас была приватизация, и хотим сократить долю государственной собственности. И частный работодатель или капитал, который вкладывает в какой-то бизнес свою инвестицию для развития, они должны находиться в таком переговорном процессе, который есть в Европе и у нас он называется социальный диалог, для того, чтобы договориться, какой должна быть минимальная заработная плата. У нас эти процессы не проходили. Вот та структура, которая должна была защищать права трудовых коллективов, называется профсоюз, она у нас практически не работает и не охватывает на сегодняшний день даже и половину людей, которые работают в секторах. Поэтому попытка Кабмина установить заработную плату административными методами упирается в отторжение общества. Государственные структуры из государственных форм собственности эту минимальную заработную плату устанавливают. А вот все, что происходит на рынке, оно уже подчиняется рыночным законам. А это значит, есть спрос и предложение на рабочую силу. И вот при этой кривой, спросе и предложении рабочей силы, очень сильное влияние оказывает уровень безработицы: чем выше безработица, тем меньше шансов у трудового коллектива получить большую заработную плату. И при этом, безусловно, кроме такого спроса-предложения влияет очень сильно наличие или отсутствие институтов, которые бы защищали человека труда и трудовые коллективы. Это все у нас тоже реформируется. Хотя об этом громко не говорят, что эта реформа проходит или нет, но на самом деле, все настоящие реформы лежат именно в том, что общество на самом низком уровне начинает вести новые переговоры и начинает без правительства уже устанавливать эти вещи. Попытка установить минимальную заработную плату для руководителей — одну, а для рабочих — другую, она достаточно странная. Но именно на философском уровне странно для меня выглядит. Для меня минимальная заработная плата — это процент от средней заработной платы в стране. Это не методика, сколько носков, сколько бюстгальтеров, сколько газа потребляет каждый из нас. Невозможно в этой методике оценить, сколько капуста стоит во Львове, в Ровно, в Киеве или еще где-то, и нужно ли капусту заменять картошкой или картошку — помидорами. Европа давно отказывается от таких методик. Или такие методики носят чисто научный характер, на сколько килокалорий человек может выжить. А то, что Европа делает сейчас, она привязывает минимальную заработную плату к средней заработной плате по стране или к средней заработной плате по отрасли.

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У них же есть такое понятие — минимальная заработная плата? Она одинакова для всех?

— Да, но вот она обычно находится на уровне 42-60% от средней зарплаты. И она отражает уровень жизни. То есть если у нас сейчас средняя зарплата 6,7 тысяч по стране, то следовательно, допустим, 50% — это 3,2 тысячи, это то, что правительство вывело. И это есть средняя зарплата. Там находится и необходимость или не необходимость мобильного телефона, интернета. Нужен сегодня, например, людям интернет или нет? Это является необходимым средством для выживания или нет? Вот эти все вещи, процент от средней заработной платы учитывает. Кроме того, привязка к средней заработной плате экономически очень проста для правительства. Потому что все социальные программы и все анализы имущественных цензов, они сразу привязываются к тому, как в среднем в стране живут люди. Поэтому рекомендовала бы правительству просто привязаться к уровню заработной платы. Тем более, что к 3,2 тысячам сегодня привязан. И с ростом заработной платы один раз в год или один раз в квартал, или один раз в полгода поднимать эту минимальную заработную плату. Безусловно, минимальная заработная плата должна быть одна какая-то. То есть для меня нет понимания, почему она для руководителей — одна, а для человека физического труда совершенно другая. Она одна и та же, минимальная.

Как честно оценить производительность труда?

— Мы можем придумывать что угодно, как оценить производительность труда, какой процент изготовленной продукции должен быть отчислен на заработную плату, сколько в добавочной стоимости удельный вес труда человека, однако, в рыночных условиях рабочая сила, которую мы продаем, ее покупают по той цене, по которой ее готов купить работодатель. И это суть переговорного процесса. Это кривая спроса и предложения. И на эту кривую влияет безработица очень сильно. Безработные конечно демпингуют на рынке труда и готовы работать за меньшую заработную плату. Эти рыночные процессы сейчас у нас происходят и очень активно. Тот, кто создает давление на рынке безработицы, он постепенно переходит к самозанятым особам, кто-то начинает открывать свой бизнес, к субъектам предпринимательской деятельности. Именно поэтому, если посмотреть статистику, как у нас открываются, закрываются СПД, как у нас меняется рынок наемного труда. Идут колебания. Если вы ищете руководителя в банк, если вы не можете найти хорошего руководителя, который принесет вам прибыль, за маленькую заработную плату, вы будете ему заработную плату повышать. И это касается любой профессии. Попытка административно управлять этим процессом и принудить работодателя платить вне зависимости ни от чего определенную сумму, она всегда будет упираться в то, что работодатель не будет это делать. Он будет сокращать эти рабочие места, он будет неполный рабочий день использовать. В любом случае, в рыночных отношениях продажа труда — это спрос и предложение. Тут очень важно еще сделать такое замечание, что если мы видим, допустим, что есть перепроизводство, допустим, юристов или экономистов, я знаю французскую систему, у них есть гильдия врачей, и они ограничивают в том числе и методами административными приход и открытие мест в высших учебных заведениях на лечебные должности, они контролируют, какой должен быть уровень количества людей, подготовленных в этой отрасли. Как только юристов становится больше, чем рабочих мест в стране, сразу заработные платы в этой отрасли будут понижаться. Как только врачей будет меньше, чем количество потребности у общества, тем больше мы готовы будем платить врачам. Поэтому даже маленькая заработная плата в лечебном деле отражает то, что у нас перепроизводство людей и спрос на их услуги меньше, чем врачи хотят получить. Поэтому в рыночных отношениях нужно отслеживать кривую спроса-предложения. С таким подходом, с рыночным, Минсоцполитики, по-моему, еще не знакомо.

Ранее в эфире радиостанции голос столицы экс-заместитель министра социальной политики Василий Шевченко заявил, что кроме роста минималки, причиной для уменьшения субсидий станет уменьшение социальных норм потребления газа.