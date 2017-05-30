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    Гольдарб об "африканской" зарплате украинцев и сокращении населения

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    Максим Гольдарб, анализируя три года президентства Петра Порошенко, напомнил, что кубометр газа в Украине до его прихода к власти можно было купить за 1 гривну 19 копеек, тогда как сейчас - за 6,95 гривен.
    Канал на Youtube NewsOne

    Настоящими итогами трехлетнего правления Петра Порошенко можно считать тот факт, что в Украине количество потребляемого хлеба снизилось на 20%, что свидетельствует о значительном сокращении населения страны, заявил директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

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    "Годовой доход любой украинской семьи с 3300 долларов стал 1400 долларов. В Африке, по-моему, больше зарабатывают. Средняя заработная плата – с 400 долларов снизилась до 230 долларов. Средняя пенсия – с 128 долларов до 60", — сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.

    Также Гольдарб объяснил, почему озвучил такие цифры именно по курсу доллара. "Потому что все, что сюда завозится, оно завозится за доллары, и мы зависим с вами от курса доллара. Нам всю жизнь продают за доллары. У нас даже КП "Киевводоканал" поднимает цену на воду и привязку делает к долларам", — подчеркнул Гольдарб.

    Также он отметил, что кубометр газа в Украине до прихода к власти Порошенко можно было купить за 1 гривну 19 копеек, когда сейчас его цена составляет 6,95 гривен. Вместе с тем Гольдарб напомнил, что задолженность Украины по услугам жилищно-коммунального хозяйства раньше равнялась нулю, сегодня же государство повисло в долгах на сумму в 25 миллиардов гривен.

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    "Вот об этом надо было говорить, рассказывая о результатах правления… Никакой безвиз не перевесит те результаты, которые только что были озвучены", — сказал он.

    В дополнение к этому Гольдарб добавил, что настоящими итогами правления Порошенко можно считать тот факт, что в Украине количество потребляемого хлеба снизилось на 20%, что свидетельствует о значительном сокращении населения страны.

    "Кто-то уехал, кто-то умер, но в среднем минус 900 человек в день. И вот это уже настоящие итоги", — высказался Гольдарб.

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