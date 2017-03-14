В Минсоцполитики назвали общее число вынужденных переселенцев в Украине

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министерство социальной политики по состоянию на 13 марта поставило на учет 1 623 726 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) и АР Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

Управления социальной защиты населения поставили на учет 1 623 726 вынужденных переселенцев из зоны АТО и Крыма, что составляет 1 308 016 семей.

Кроме того, 1 178 022 семей обратились за назначением пособия, 1 091 620 из них такая помощь была назначена.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.