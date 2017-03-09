Кто виноват в смерти ребенка в харьковском городке переселенцев

Вячеслав Мавричев

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина



Смертельное прибежище в Харькове

Жители городка, онемев, смотрели на распростертое на дорогом искусственном покрытии тело мальчика и его мать, которая успела застать последние вздохи.

Яна выбежала в футболке и шортах. Она упала на остывающее тело сына и даже не рыдала – выла от горя. Скорая приехала минут через 8, констатировала смерть подростка… Ребенок, которого родители спасли от обстрелов в Луганске летом 2014 года, погиб в мирном Харькове.

Кирилл был старший из трех детей в семье – в апреле парню исполнилось бы 14. Он учился в гимназии на другом краю города и большую часть времени проводил там – жил в основном у бабушки, которая снимает жилье на Новой Баварии. К семье в модульный городок он приезжал на каникулах или на выходных. Вот как в то страшное воскресенье.

Мальчишки играли в футбол между собой (среди 400 жителей модульного городка больше трети детей) и с местными ребятами. Старшие участвовали в первенствах, тренировали малышню.

– В тот день Кирилл стоял на воротах. Я бил по воротам, не попал, и мяч вышел за пределы поля, на пустырь. Кирилл сбегал, вбросил мне мяч. Я повернулся спиной к нему, чтобы подработать мяч. Через две секунды поворачиваюсь – ворота лежат на нем. Весь в крови. С нами стоял охранник, но у него не было с собой телефона. Я побежал в комнату охраны, чтобы вызвать скорую помощь. Она приехала, но было поздно… – рассказывает Дима Кривошеенко, товарищ погибшего Кирилла.

Скриншот Смерть в транзитном городке

Родителям запрещали укрепить ворота

Поле, на котором произошла трагедия, было опасным с самого начала. Его построили в ноябре 2015, потом полгода туда никого не пускали. Установленные во время морозов столбы, на которых натянута сетка-ограждение, покосились во время декабрьской оттепели, когда грунт оттаял. Они наклонились градусов на 30.

Затем столбы укрепили и юных футболистов начали пускать на площадку. Чтобы попасть на поле, нужно было получить разрешение охраны городка. Однако вскоре чуть не случилась беда.

Ворота на поле сделаны, мягко выражаясь, не по уму. Штанги и перекладина сварены из тяжелого квадратного стального профиля, а задняя часть и основание – из более легкого, вполовину меньшего профиля. И летом 2016 случилось неизбежное: неустойчивые ворота упали на 6-летнего малыша.

– Тогда, к счастью, рядом оказались старшие ребята, которые успели подхватить падающую конструкцию и смягчить удар. Он, кстати, тоже пришелся по голове – у Миши были ушибы и ссадины на лице. Наверно, было ошибкой, что родители не обратились к медикам – этот случай не подтвержден, выходит, документально, – рассказывает одна из жительниц модульного городка.

После той истории упавшие ворота убрали с площадки, а родители настрого запретили детям ходить на площадку. "Но мальчишки же – сами понимаете", – говорит переселенка.

Родители просили администрацию городка укрепить ворота, предлагали сами закрепить их, скинуться и нанять кого-то за свой счет. Однако администрация запретила: на поле уложено дорогущее синтетическое покрытие, и портить его ни в коем случае нельзя.

"Своеобразный подарок немцев"

Футбольное поле в "транзитном городке" – подарок от немцев. Сам городок был построен за счет Немецкого общества международного сотрудничества GIZ. На создание 7 городков в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях правительство Германии выделило в 2014 году 25 миллионов евро. Спустя год ФРГ решила подарить переселенцам спортплощадку.

– Важно то, что здесь будут играть не только дети из семей переселенцев, но и местные дети. На этой почве они смогут подружиться, то есть такие площадки должны объединять, – отметил Андреас Гиес, чиновник Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Это он говорил на церемонии закладки площадки в начале ноября 2015. Первый зам харьковского мэра Игорь Терехов пообещал, что строительство будет закончено за 2 недели, подчеркивая слово "мы": "мы разместим", "мы планируем закончить". Теперь мэрия с себя всякую ответственность снимает.

– Подрядчик, который делал эту площадку – это киевская фирма. Потому что немецкая сторона старается работать со своими подрядчиками, которым она доверяет. Правильно или неправильно стояли ворота, должны они быть закреплены или не должны быть закреплены, – на эти вопросы ответит техническая экспертиза и следствие, – заявила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, "вопрос балансовой принадлежности, обслуживания и прочих моментов, связанных с техническим состоянием площадки на сегодняшний день обсуждать достаточно сложно, потому что, насколько я информирована, эта площадка – такой своеобразный подарок немецкой стороны модульному городку".

Немцы ворота-убийцы не ставили

Версия немецкой стороны отличается от того, что рассказывает мэрия Харькова. Генеральный консул Федеративной Республики Германия Вольфганг Мессингер во вторник дал в Харькове пресс-конференцию, на которой выразил соболезнования семье погибшего. Он также сообщил, кому была передана площадка после постройки.

Предоставлено автором Чиновник Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Андреас Гиес открывает строительство смертельной спортплощадки

– Сама детская площадка, где произошел несчастный случай, была построена в 2015 года по поручению организации GIZ. После постройки в декабре 2015 года площадка перешла в собственность коммунального предприятия, которое занимается модульным городком в Харькове. Футбольные ворота были установлены коммунальным предприятием уже в дальнейшем, – сообщил консул.

Он подчеркнул, что площадка перешла в собственность коммунального предприятия 2015 года без ворот. "Ворота были построены только потом, под ответственность коммунального предприятия. Это предприятие, которое сейчас занимается администрацией городка", – добавил г-н Мессингер.

Это коммунальное предприятие – "Харьковспецбуд". Слова Мессингера подтверждают и жители городка: на строительстве площадки работали "харьковспецбудовская" техника и люди. В этом КП работают в том числе и несколько переселенцев из городка. Так что, если даже по бумагам устанавливала ворота какая-то киевская фирма, фактически работы выполняло КП, считают жители.

"Родители сами виноваты!" – харьковская мэрия

Мэрия же Харькова, кроме немцев, которые якобы выбрали недобросовестных подрядчиков, на всякий случай обвинила в гибели ребенка и его родителей. Об этом сказала заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, которая курирует медицину и социальную защиту – главный как бы гуманист горсовета.

– Взрослые говорят, что они (ворота – Ред.) падали, их поднимали, камешками обкладывали и опять играли возле них. Этого делать, конечно, не нужно было. Потому что ясно и понятно: если они такие неустойчивые, то лучше детей на эту площадку не пускать. Здесь уже можно говорить об ответственности взрослых перед детьми. Потому что за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей отвечают, прежде всего, взрослые, их родители, – объяснила Горбунова-Рубан.

Она добавила, что к ней "никогда никто не обращался по вопросу состояния этой спортивной площадки". Напомним, жители "транзитного городка" говорят, что обращались к администрации (КП "Харьковспецбуд") с просьбой укрепить ворота многократно.

Полиция Харькова начала уголовное производство по двум статьям УК – ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 367 (служебная халатность).

– На данный момент устанавливается фирма-подрядчик, которая была привлечена для монтажных работ, а также лица, которые могли отвечать за безопасность монтажа этого спортивного городка. На данный момент точно сказать о фирме, которая была подрядчиком, мы не можем. Есть несколько версий, они сейчас отрабатываются, – рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Харьковской области Константин Шеремет.

Пока что мэрия Харькова всеми силами пытается уйти от ответственности. Хотя полиция и говорит, что изымаются документы касательно строительства и обслуживания спортплощадки-убийцы, жители городка не верят в наказание виновных. Они опасаются, что дело забуксует в бумажной волоките и спустя какое-то время развалено.