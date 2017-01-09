В Луганской области приостановили соцвыплаты более 800 "переселенцам"

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Более 800 граждан Украины получали соцвыплаты на территории Станично-Луганского района, хотя сами постоянно проживают на территориях, временно неподконтрольных властям, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Оперативники СБУ установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СБУ, руководство районной госадминистрации решило приостановить эти выплаты, в результате чего "экономия средств госбюджета составила около 4 миллионов гривен.

В Украине, по официальным данным, зафиксировано около 1,7 миллиона переселенцев.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.